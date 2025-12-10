Bolojan, despre Petrom: Nu s-a pus problema ca OMV să se retragă din România

Ilie Bolojan a fost întrebat, la Friendly Fire, dacă a vrut să fie sigur că OMV rămâne în România. Premierul a răspuns că nu s-a pus problema retragerii OMV din România. „Sunt proiecte importante. Gândiți-vă la Neptun Deep, unde sunt proiecte de 4 miliarde”, a declarat Ilie Bolojan.

Negocieri pentru creșterea redevențelor

Guvernul a negociat creșterea redevențelor cu 40%. Premierul a precizat că România avea un litigiu legat de aspectele contractuale. Ieri a fost termenul final pentru prelungirea unei licențe de explorare în Marea Neagră.

„Am negociat la pachet atât contractul pentru exploatarea puțurilor, cât și prelungirea licenței”, a explicat Ilie Bolojan. Premierul apreciază că în urma negocierilor statul român va încasa mai mult.

Obligațiile de mediu preluate de companie

Ilie Bolojan a anunțat că obligațiile de mediu nu mai sunt în sarcina statului român. „Sunt câteva sute de milioane de euro care trebuie asumate de către companie”, a spus premierul. Litigiile și penalitățile au fost rezolvate. „Aveam niște sume destul de importante pe aceste penalități”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Contextul regional

Premierul a fost întrebat despre plecarea companiilor mari din România și venirea unor companii regionale mai mici. Ilie Bolojan a explicat că dezvoltarea României s-a bazat pe intrarea în NATO și în Uniunea Europeană.

„Intrarea în NATO a însemnat siguranță pentru cetățeni și pentru investiții. Intrarea în UE a însemnat acces la piețe foarte mari și transfer de tehnologie”, a declarat premierul.

Impactul situației din Marea Neagră

Ilie Bolojan a recunoscut că războiul din Ucraina creează nesiguranță. „Orice situație care înseamnă războaie la graniță înseamnă nesiguranță, impredictibilitate și mai puțin apetit de investiții”, a spus premierul.

Premierul a subliniat că predictibilitatea în anii următori ajută atât bugetul de stat, cât și compania. Petrom este stimulată să facă investiții și să se dezvolte pe piețele regionale.