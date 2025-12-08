Traian Băsescu despre poziția premierului: Bolojan iese consolidat în coaliție

„Bolojan iese consolidat în coaliție. Imaginați-vă cum arăta Grindeanu dacă ar fi câștigat Băluță. Cred că avea gușa umflată de nu încăpea pe ușă la întâlnirile de coaliție”, a declarat Băsescu, luni, la Digi24.

Fostul președinte a criticat și modul de funcționare al coaliției, declarând: „Discutăm de o coaliție care trebuie să negocieze de fiecare pas. Însă această negociere are o limită. Până la limita la care contești autoritatea prim-ministrului și crezi că tu, care ești coaliție, deci o instituție care nu există în Constituție, vii și-i spui celui care prin Constituție are responsabilități, cum să facă și că numai așa se poate face că dacă nu tu pleci de la guvernare”.

Privind poziția și rolul premierului Bolojan, fostul șef de stat a spus: „după părerea mea, Bolojan este întărit, este într-o coaliție, trebuie să discute, dar responsabilitatea deciziilor îi aparține lui și nu lui Grindeanu, nu lui Fritz sau mai știu eu cui”.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile parțiale pentru Primăria Generală, a câștigat scrutinul de duminică cu 36,16% din voturi (211.562), conform datelor centralizate din toate secțiile de votare.