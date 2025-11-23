Bolojan: Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine

„Dacă predomină atacurile, înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri, indiferent cine ar câștiga, lucrurile vor fi bine”, a declarat Bolojan.

Apel la comportament responsabil

Liderul PNL a subliniat necesitatea unui comportament civilizat între partenerii de coaliție.

„Cel puțin de la cei care suntem forțați să stăm la aceeași masă, ar trebui să avem un comportament responsabil”, a spus Bolojan, la „The News Man Romania”.

„Partea de atacuri sau de critici trebuie să fie într-o limită a normalității, a bunului simț, care să ne permită ca mâine să ne vedem, comportându-ne totuși rațional”, a adăugat el.

Stabilitate politică până în 2026

Întrebat dacă se va menține coaliția cu aceleași patru partide până la finalul anului 2026, Bolojan a răspuns că stabilitatea politică este esențială.

„Cred că dacă vrem să scoatem România din această situație dificilă în care ne găsim, una din condițiile de bază este să ai o anumită stabilitate politică”, a declarat liderul PNL.

El a precizat însă că stabilitatea nu este suficientă. „Dacă ai o stabilitate mormântală, care nu face nimic, n-ai făcut nimic. Deci trebuie să ai și acțiune politică, adică să iei decizii, să împingi proiectele mai departe și să ai voința să faci ca lucrurile să se întâmple”, a explicat Bolojan.

Legătura cu dobânzile și redresarea economică

Bolojan a subliniat importanța stabilității politice pentru economia României. „Încrederea în România, deci nivelul dobânzilor pe care noi le plătim, ține și de stabilitatea politică”, a spus el.

„Menținerea acestei stabilități nu este doar o idee generoasă sau una interesată ca cineva să stea pe funcție. Nu, e pur și simplu un element de bază al redresării României, a predictibilității deciziilor care se vor lua în perioada următoare”, a adăugat liderul PNL.

„Nu deschid televizoarele, nu mă iau după declarații”

Bolojan a dezvăluit cum încearcă să mențină liniștea în coaliție în această perioadă tensionată.

„Eu personal încerc să fac în aceste zile, fiindcă când sunt pe post, tot ceea ce ține de mine pentru a menține o atmosferă civilizată în coaliție. Nu deschid televizoarele, nu mă iau după declarații, pentru că altfel în fiecare zi am putea să denunțăm ceea ce fac unii sau alții, dar nu asta este soluția”, a declarat premierul.