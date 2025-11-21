Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă secretar de stat la MIPE: Este propunerea USR

Ilie Bolojan, despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă secretar de stat la MIPE: Este propunerea USR

Premierul Ilie Bolojan a spus că Alina Gîrbea - cumnata lui Cătălin Drulă - este numirea de secretar de stat a USR și, în ceea ce privește reglementările legale, Gîrbea a fost verificată și nu a avut „niciun fel de probleme”.
Laura Buciu
21 nov. 2025, 17:52, Politic

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferință de presă, cum comentează faptul că, în guvern, a fost numită ca secretar de stat în MIPE, cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, iar aceasta a solicitat guvernului să îi deconteze locuința și transportul, în contextul în care în România se discută despre tăieri de salarii.

„Așa cum știți, fiecare partid are o pondere în coaliție și propune secretar de stat. Doamna Gârbea este propunerea de secretar de stat făcută de USR”, a spus Bolojan.

Premierul a afirmat că Alina Gîrbea a fost verificată și „din punctul de vedere al reglementărilor legale (…) nu a avut niciun fel de probleme”.

„Are un parcurs profesional care arată bine, dar noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie”, explică Ilie Bolojan.

În ceea ce privește aspectele legate de decontarea chiriei și a transportului, premierul a spus că nu știe dacă Alina Gîrbea a făcut cerere sau nu, însă „există prevederi legale în baza cărora un secretar de stat, un ministru, poate beneficia de locuință de serviciu pentru care plătește o anumită formă de chirie, în așa fel încât, pe perioada funcției, să aibă unde locui”.

Bolojan și-a amintit, în context, că atunci când el era secretar general guvernului „se uitaseră cei care erau pe funcție în aceste apartamente după ce își-au terminat mandatul”, iar acum, când el este prim-ministru, acest lucru „nu mai este posibil”.