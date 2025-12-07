Prima pagină » Politic » Bolojan, îndemn la vot: Țara se schimbă în bine cu fiecare primar care muncește cum trebuie

Premierul Ilie Bolojan a lansat duminică după-amiaza un îndemn la vot.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 16:05, Politic

Cu cinci ore înainte de închiderea secțiilor de votare, premierul Ilie Bolojan a lansat un îndemn la vot către bucureșteni și locuitorii din celelalte localități unde au loc alageri.

Încă 5 ore de vot Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!”, a scris Bolojan pe Facebook.

El susține că țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”.

Duminică au oc alegeri pentru Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și funcții de primari din orașul Găești din Dâmbovița și din 11 comune din județele Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Ialomița, Iași, Maramureș și Sibiu.

