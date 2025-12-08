AUR a pierdut toate cele 11 alegeri la care a participat la aceste parțiale

Primăria Capitalei: victorie PNL, candidatul susţinut de AUR pe locul al doilea

La Bucureşti, Ciprian Ciucu (PNL), primar al sectorului 6, a câştigat Primăria Generală cu 36,16% din voturi, după numărarea tuturor celor 1.289 de secţii. Pe locul al doilea s-a situat Anca Alexandrescu, candidată susţinută de AUR, cu 21,94% din voturi, urmată de Daniel Băluţă (PSD – 20,51%) şi Cătălin Drulă (USR – 13,9%).

Scrutinul din Capitală a fost organizat după vacantarea funcţiei de primar general în urma alegerii lui Nicuşor Dan ca preşedinte al României, noul mandat urmând să se încheie în toamna anului 2028.

CJ Buzău: Marcel Ciolacu (PSD) câştigă detaşat în faţa candidatului AUR și a candidatului comun PNL-USR

La Buzău, preşedinţia Consiliului Judeţean a fost câştigată de Marcel Ciolacu (PSD), cu peste 51%â. Candidatul AUR, deputatul Ştefăniţă Alin Avrămescu, s-a clasat pe locul al doilea, cu 23.288, adică aproximativ 27% din sufragii.

12 primării în ţară: PSD – 10, PNL – 1, un independent – 1, AUR – 0

În afara Capitalei, duminică au avut loc alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar într-un oraş (Găeşti, judeţul Dâmboviţa) şi în 11 comune din zece judeţe. PSD a câştigat 10 dintre aceste primării, PNL a obţinut una, iar într-o localitate a fost ales un independent.

Alexandru Iorga, candidatul PSD la funcția de primar al orașului Găești (Dâmbovița), a câștigat alegerile locale parțiale. Candidatul Partidului Național Liberal (PNL), Bîdică George-Raul, s-a clasat pe locul al doilea, obținând un sprijin semnificativ din partea electoratului, concretizat în 1.511 de voturi, echivalentul a 23,92% din totalul voturilor valabil exprimate. Pe poziția a treia s-a situat Dragoță-Zamfir Ana-Maria, reprezentanta Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care a reușit să adune 334 de voturi (5,29%), asigurând astfel prezența partidului în clasamentul final.

Rezultate în commune alegeri parțiale 2025

Remetea (Bihor) – primar ales: Ionel-Ştefan Copil (PSD), cu 76,08% din voturi, în faţa candidatului PNL.

Mihai Eminescu (Botoşani) – primar ales: Andreea-Cristina Alecu Gireadă (PSD), cu 41,54%; candidatul AUR s-a situat abia pe locul al cincilea, cu 5,97%.

Marga (Caraş-Severin) – primar ales: Nicolae Beg (PSD), cu 67,23%, în faţa candidatului PNL. Fost ales local, Beg a candidat anterior din partea AUR în altă localitate, însă acum a revenit sub sigla PSD.

Dobromir (Constanţa) – primar ales: Visel Iusein (PSD), cu 65,13%; candidatul AUR a obţinut 0,85% din voturi.

Lumina (Constanţa) – primar ales: Daniel-Emilian Mantea (PSD), cu 43,51%; candidatul AUR, Alexandru-George Simion, s-a clasat pe locul al treilea, cu 13,18%.

Găeşti (Dâmboviţa) – primar ales: Alexandru Iorga (PSD), cu 67,40%; candidata AUR, Ana-Maria Dragotă, s-a situat pe locul al treilea.

Sopot (Dolj) – primar ales: Costinel Busduceanu (PSD), cu 77,27%; candidatul AUR a fost din nou pe locul al treilea.

Vânători (Iaşi) – primar ales: Bogdan-Constantin Lupu (PSD), cu 57,12%; candidata AUR, Maria Neder, a obţinut sub 1% din voturi.

Poienile de sub Munte (Maramureş) – primar ales: Simion Ţofei (PSD), cu 48,9%; candidatul AUR, Ioane Pisten, s-a clasat după reprezentantul PNL.

Şieu (Maramureş) – primar ales: Ioana Rus (PSD), cu 53,58%; nici aici AUR nu a fost în competiţia pentru primul loc.

Cârţa (Sibiu) – primar ales: Eduard-Andrei Maniţiu (PNL), cu peste 66% din voturi, singura localitate în care liberalii au obţinut primăria în acest tur de alegeri.

Valea Ciorii (Ialomiţa) – primar ales: Ionuţ Fătu (independent), cu 56,61%; candidatul AUR, Florin Apostol, s-a clasat pe locul al treilea, după reprezentantul SOS România.

În mai multe dintre aceste localităţi, candidaţii AUR au obţinut scoruri de o singură cifră sau au fost depăşiţi atât de PSD, cât şi de PNL, iar în comuna Valea Ciorii nu au reuşit să câştige deşi nu existau candidaţi PSD sau PNL, funcţia revenind unui independent.

Deși nu se aștepta la rezulate majore la aceste parțiale, scorurile din localități pot fi un semnal de alarmă pentru partidul condus de George Simion cu privire la localele din 2028 ce vor deschide ciclul electoral din anul respectiv.