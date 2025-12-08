Prima pagină » Politic » Gafă a numărului unu din partidul Maiei Sandu: L-a felicitat pe „Ciucă” pentru victoria de la București

Gafă a numărului unu din partidul Maiei Sandu: L-a felicitat pe „Ciucă” pentru victoria de la București

Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a stârnit ironii pe rețelele sociale după ce a scris în mod greșit numele numele lui Ciprian Ciucu. Astfel, a reieșit ca-l felicită pe "Ciucă" pentru rezultatul obținut în București. Postarea, publicată pe Facebook, a fost rapid corectată.
Victor Dan Stephanovici
08 dec. 2025, 13:36, Politic

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a făcut o gafă în mesajul de felicitare adresat Partidului Național Liberal, după alegerile din București. În postarea inițială de pe Facebook, Grosu i-a transmis succes lui „Ciprian Ciucă”, stârnind ironiile utilizatorilor platformei.

„Felicitări prietenilor de la Partidul Naţional Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor importante pentru comunitate. Succese, Ciprian Ciucă, în îndeplinirea responsabilităților asumate!”, a scris inițial Igor Grosu pe Facebook.

Postarea a fost ulterior editată, însă captura inițială a mesajului a circulat rapid pe rețelele sociale, unde utilizatorii au taxat eroarea. „Ciucu, domnu’ Grosu! Ciucă e Nicu, prieten cu Marcel, și nu prea le avea cu guvernarea…” a scris amuzat un utilizator.

Comentariu la postarea lui Igor Grosu

