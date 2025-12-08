Gafă a numărului unu din partidul Maiei Sandu: L-a felicitat pe „Ciucă” pentru victoria de la București

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a făcut o gafă în mesajul de felicitare adresat Partidului Național Liberal, după alegerile din București. În postarea inițială de pe Facebook, Grosu i-a transmis succes lui „Ciprian Ciucă”, stârnind ironiile utilizatorilor platformei.

„Felicitări prietenilor de la Partidul Naţional Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor importante pentru comunitate. Succese, Ciprian Ciucă, în îndeplinirea responsabilităților asumate!”, a scris inițial Igor Grosu pe Facebook.

Postarea a fost ulterior editată, însă captura inițială a mesajului a circulat rapid pe rețelele sociale, unde utilizatorii au taxat eroarea. „Ciucu, domnu’ Grosu! Ciucă e Nicu, prieten cu Marcel, și nu prea le avea cu guvernarea…” a scris amuzat un utilizator.