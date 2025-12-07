Prima pagină » Politic » Drulă, mesaj către Ciucu: Să aibă curaj. Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca parteneri

Drulă, mesaj către Ciucu: Să aibă curaj. Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca parteneri

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, i-a transmis, după anunțarea exit-pollurilor, lui Ciprian Ciucu să aibă curaj să înfrunte obstacolele și că USR îi va fi partener.
Drulă, mesaj către Ciucu: Să aibă curaj. Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca parteneri
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 21:20, Politic

„Are o misiune grea înainte, știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă și îl cunosc pe Ciprian de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are și să-și găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte și să aibă curaj”, a spus Cătălin Drulă după anunțarea exit-pollurilor care îl dau drept câștigător pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Drulă spune că USR va fi un partener în toate proiectele pentru Capitală: „Consilierii generali USR și noi cei din USR vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș”.

„Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, pentru că este important să le corectăm pentru viitor”, a mai spus el.

Potrivit exit-pollurilor, Drulă este pe locul patru în preferințele bucureștenilor.

Recomandarea video

VIDEO&FOTO Magia sărbătorilor în singurul sat rotund din România. Concert de Crăciun în biserica romano-catolică din Charlottenburg
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor