Drulă, mesaj către Ciucu: Să aibă curaj. Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca parteneri

„Are o misiune grea înainte, știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă și îl cunosc pe Ciprian de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are și să-și găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte și să aibă curaj”, a spus Cătălin Drulă după anunțarea exit-pollurilor care îl dau drept câștigător pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Drulă spune că USR va fi un partener în toate proiectele pentru Capitală: „Consilierii generali USR și noi cei din USR vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș”.

„Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, pentru că este important să le corectăm pentru viitor”, a mai spus el.

Potrivit exit-pollurilor, Drulă este pe locul patru în preferințele bucureștenilor.