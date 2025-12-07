Cu ce echipă de fotbal ține noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu

„Eram în Drumul Taberei, cu cine să țin?”

Ciprian Ciucu s-a format în vestul Capitalei, în Drumul Taberei, cartier lipit de arena istorică din Ghencea. Steaua – actuala echipă a Clubului Sportiv al Armatei – era, practic, „echipa blocului”.

„Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești”, a spus Ciucu la Fanatik înainte de alegeri.

Ani la rând, a fost „mare amator de fotbal”. Azi preferă să joace decât să se uite la meciuri, pasiunea lui a fost tăiată brusc, în 1997, de o dublă care a lăsat urme adânci în memoria fanilor: Steaua – PSG, din preliminariile Ligii Campionilor. Când Steaua a suferit o înfrângere drastică.

Între două mari iubiri ale Sectorului 6: Steaua și Rapid

Dacă în tinerețe lucrurile erau simple – băiat din Drumul Taberei, suporter al Stelei – ca primar al Sectorului 6, iar acum al întregului București, situația se complică.

„La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?”, a povestit Ciucu.

Rapid, echipa Giuleștiului, a renăscut în ultimii ani, iar rezultatele bune au făcut ca simpatia publicului să crească. Noul primar recunoaște că e „mândru de echipa din Giulești”, în timp ce Steaua rămâne simbolul copilăriei lui.

Numai că fanii celor două cluburi nu se împacă deloc, iar edilul se trezește prins la mijloc:

„Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei”, a spus el înainte de alegerile câștigate.

FCSB, subiectul „minat”: „Mă băgați în asta, nu mai ies”

Discuția fotbalistică nu avea cum să ocolească FCSB, echipa lui Gigi Becali, care joacă pe Arena Națională și e considerată de o parte a publicului continuatoarea Stelei istorice, în timp ce suporterii CSA contestă această idee.

Întrebat de moderatori despre FCSB, Ciucu a tăiat discuția cu un reflex perfect de politician:

„FCSB este… mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a spus, râzând amar, conștient de miza emoțională și juridică din jurul subiectului.