Prima pagină » Sport » Cu ce echipă de fotbal ține noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu

Cu ce echipă de fotbal ține noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu

Întrebarea pe care o primesc toți primarii din orașe cu tradiție fotbalistică – „Cu cine ții?” – a ajuns în campaie și pe masa noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Răspunsul scurt? Ciucu e, în suflet, stelist crescut în Drumul Taberei, dar ca primar al Capitalei nu-și mai permite luxul de a ține „oficial” cu o singură echipă.
Cu ce echipă de fotbal ține noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu
Gabriel Negreanu
08 dec. 2025, 00:48, Sport

„Eram în Drumul Taberei, cu cine să țin?”

Ciprian Ciucu s-a format în vestul Capitalei, în Drumul Taberei, cartier lipit de arena istorică din Ghencea. Steaua – actuala echipă a Clubului Sportiv al Armatei – era, practic, „echipa blocului”.

„Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești”, a spus Ciucu la Fanatik înainte de alegeri.

Ani la rând, a fost „mare amator de fotbal”. Azi preferă să joace decât să se uite la meciuri, pasiunea lui a fost tăiată brusc, în 1997, de o dublă care a lăsat urme adânci în memoria fanilor: Steaua – PSG, din preliminariile Ligii Campionilor. Când Steaua a suferit o înfrângere drastică.

Între două mari iubiri ale Sectorului 6: Steaua și Rapid

Dacă în tinerețe lucrurile erau simple – băiat din Drumul Taberei, suporter al Stelei – ca primar al Sectorului 6, iar acum al întregului București, situația se complică.

„La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?”, a povestit Ciucu.

Rapid, echipa Giuleștiului, a renăscut în ultimii ani, iar rezultatele bune au făcut ca simpatia publicului să crească. Noul primar recunoaște că e „mândru de echipa din Giulești”, în timp ce Steaua rămâne simbolul copilăriei lui.

Numai că fanii celor două cluburi nu se împacă deloc, iar edilul se trezește prins la mijloc:

„Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei”, a spus el înainte de alegerile câștigate.

FCSB, subiectul „minat”: „Mă băgați în asta, nu mai ies”

Discuția fotbalistică nu avea cum să ocolească FCSB, echipa lui Gigi Becali, care joacă pe Arena Națională și e considerată de o parte a publicului continuatoarea Stelei istorice, în timp ce suporterii CSA contestă această idee.

Întrebat de moderatori despre FCSB, Ciucu a tăiat discuția cu un reflex perfect de politician:

„FCSB este… mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a spus, râzând amar, conștient de miza emoțională și juridică din jurul subiectului.

Recomandarea video

Grindeanu nu își asumă locul trei al lui Daniel Băluță ca pe un eșec: Acest scor înseamnă o baza bună de pornire pentru reconstrucția organizației București
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor