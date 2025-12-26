Ciprian Ciucu, anunț despre construirea a două spitale noi în Capitală: „Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat începutul lucrărilor pentru cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din România, construită de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu Fundaţia Metropolis, printr-un parteneriat public-privat.

„Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Edilul a precizat că al doilea spital va fi Spitalul Clinic din Sectorul 6, pentru care au fost parcurse „foarte multe etape birocratice”.

„Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare. Deja se construiesc două. La unul se toarnă fundaţia şi vorbim despre cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din România. Fundaţia Metropolis o construieşte în parteneriat cu PMB, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, a spus Ciprian Ciucu.

Conform datelor prezentate de Ciucu, această unitate medicală costă 16,5 milioane de euro, bani privaţi donaţi de Codin Maticiuc prin campania „Spitale Publice din Bani Privaţi”. Construcţia se va încheia în 2027.

„Până atunci, Fundaţia Metropolis continuă campania de strângere de fonduri pentru dotare şi echipamente medicale. 5.000 de copii cu tulburări psihice vor fi trataţi aici. Parteneriatul public-privat este important! Îi mulţumesc lui Codin!”, a mai declarat Ciucu.

Pentru al doilea spital, Primăria Sectorului 6 a finalizat licitaţia pentru proiectare şi execuţie.

„Este vorba despre Spitalul Clinic din Sectorul 6, singurul construit în #Bucureşti, în ultimii 46 de ani, de o autoritate publică locală sau centrală. Este proiectul meu de suflet, l-am promis şi va deveni realitate! A trebuit să parcurgem foarte multe etape birocratice”, a explicat Ciucu.

Primarul a mai afirmat că finanţarea este garantată de Comisia Europeană prin facilitatea InvestEU, terenul este pregătit cu utilităţile deviate, iar toate studiile şi documentaţiile urbanistice sunt aprobate, inclusiv hotărârea de Guvern care înfiinţează spitalul ca entitate juridică.

După semnarea contractului, se va da ordinul de începere a lucrărilor, spune Ciucu.

Spitalul va fi construit pe Bulevardul Timişoara 101E, între cartierele Drumul Taberei şi Militari, pe o suprafaţă de circa 33.000 de metri pătraţi.

Clădirea va include 307 paturi, opt săli de operaţii, şapte săli de naştere, 75 de cabinete, opt secţii, 33 de specialităţi, clinică de recuperare, laboratoare, farmacie cu circuit închis şi un compartiment de Primiri Urgenţe de 1.680 de metri pătraţi.

„Avem mare nevoie de spitale fără nosocomiale şi fără risc seismic în oraşul nostru. Sărbători cu mult bine să aveţi! Multă sănătate!”, a mai spus Ciucu.