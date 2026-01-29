Cine i-a stricat planurile lui Ciucu de a scumpi biletele STB

Consilierii generali ai Bucureștiului au respins, joi, 29 ianuarie 2026, propunerea primarului general Ciprian Ciucu de a majora tarifele pentru călătoriile cu Societatea de Transport București (STB). Inițiativa vizând majorarea prețului unei călătorii de la 3 lei la 5 lei a fost supusă votului în Consiliul General al Municipiului București (CGMB) și nu a fost adoptată.

Propunerea a întrunit 23 de voturi „pentru”, 22 de abțineri și 5 voturi „împotrivă” și, conform regulilor de vot, insuficient pentru a schimba tariful.

Proiectul de hotărâre includea tarife detaliate pentru diferite tipuri de bilete și abonamente, dar a fost respins înainte de adoptare, ceea ce înseamnă că prețul unei călătorii STB rămâne de 3 lei. Consilierii generali ai PSD și PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București, o formulă de colaborare menită să asigure susținerea unitară a proiectelor și inițiativelor care răspund intereselor reale ale bucureștenilor.

Obiectivul acestui parteneriat este de a oferi stabilitate administrativă și soluții concrete la cele mai importante probleme ale Capitalei. Grupul comun PSD – PUSL va menține un dialog constant cu bucureștenii, cu reprezentanți ai categoriilor sociale și profesionale, pentru ca deciziile adoptate la nivelul Consiliului General să reflecte nevoile reale ale orașului și să răspundă așteptărilor legitime ale comunității, se arată în comunicat.

Achiziția de audit extern pentru STB și Termoenergetica

Blocarea scumpirii vine în contextul unei dinamici politice mai largi la nivelul CGMB, unde consilierii de la mai multe partide, inclusiv cei din PSD și PUSL, au format un grup comun pentru a coopera în voturile din consiliu, potrivit unui comunicat de presă recent al acestor formațiuni.

Grupul afirmă că își propune să susțină inițiativele care răspund „intereselor reale ale bucureștenilor” și să asigure stabilitate administrativă, iar colaborarea pare să fi influențat și decizia privind proiectul de scumpire a biletelor.

Respingerii propunerii de scumpire i s-a adăugat și faptul că consilierii generali au refuzat și un alt proiect al primarului Ciucu, care viza achiziția de audit extern pentru STB și Termoenergetica. Această respingere marchează o primă rundă de dezacord între primar și majoritatea din consiliu în privința modului de administrare a companiilor municipale.

Pe scurt, planurile lui Ciprian Ciucu de a crește tarifele STB au fost stopate de votul Consiliului General, în care unii consilieri ai PSD și PUSL s-au abținut sau nu au susținut proiectul, rezultând într-un blocaj al inițiativei.