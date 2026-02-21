Prima pagină » Social » Ciprian Ciucu, despre locuințele convenabile: Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate aceste locuințe

Ciprian Ciucu, despre locuințele convenabile: Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate aceste locuințe

Într-un interviu la Digi24, Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, a declarat că cele 4.050 de locuințe închiriate la prețuri modice au fost date cu ani în urmă, după standarde sociale diferite, sau unele din ele chiar și „pe pile”.
Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
21 feb. 2026

„Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau, niște criterii, nici acest lucru nu este foarte, foarte clar, cum putea să ocupe o astfel de locuință, dar de fapt sunt convins că vorbind acum 20-30 de ani, vorbim despre arbitrar. Cine a avut pile, relații și așa mai departe, cunoștințe, probabil că a primit cu prioritate astfel de locuințe”, a declarat Ciprian Ciucu. 

Primarul general a declarat că „nu se mai justifică acea politică”.

„Să presupunem că ar fi fost socială, dacă nu ți-ai revenit în 20 de ani, deși nu prin locuințe convenabile. Dacă ai probleme sociale, altul este mijlocul, altele sunt pârghiile administrative prin care trebuie să fii protejat”, a declarat Ciucu.

Acesta a precizat că Primăria le-a ridicat prețul spre nivelul pieței, decizie care speră să fie votată în Consiliul General, și care ar putea duce aproximativ 500 de milioane la bugetul Capitalei.

 

