Politico: „Victoria lui Ciucu ar putea contribui la reducerea presiunii asupra premierului Bolojan”

Politicianul de centru-dreapta Ciprian Ciucu va fi noul primar al Bucureștiului, după ce a învins un candidat de extremă dreapta în alegerile de duminică, relatează Politico.

Potrivit publicației, victoria lui Ciucu ar putea contribui la reducerea presiunii asupra premierului Bolojan, nepopular prin măsurile de austeritate pe care le-a luat, inclusiv mărirea taxelor și reducerea locurilor de muncă în sectorul public, pentru a reduce un deficit bugetar care a ajuns la 9% din PIB.

Politica românească, „în haos”

Publicația mai notează că partidele de opoziție au depus o moțiune de neîncredere la adresa lui Bolojan cu privire la planurile de reformare a sistemului de pensii, moțiune care se va susține pe 15 decembrie.

„Ciucu a învins-o pe Anca Alexandrescu, o prezentatoare TV susținută de cel mai mare partid de extremă dreapta din România (AUR), care a terminat pe locul doi cu aproximativ 22%. Candidatul Partidului Social Democrat, Daniel Băluță, a ocupat locul trei, în ciuda faptului că se preconizează că va câștiga în multe sondaje de opinie”, relatează publicația citată, care mai notează că politica românească „a fost aruncată în haos” după ce un candidat ultranaționalist de pe TikTok a ieșit din obscuritate pentru a câștiga primul tur al cursei prezidențiale din noiembrie 2024.

Alegerile au fost, în cele din urmă, anulate din cauza suspiciunii de interferență a Rusiei, scrie Politico.