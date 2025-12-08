Ciprian Ciucu anunță cine va deveni primar interimar la Sectorul 6

Ciprian Ciucu, liberalul ales duminică primar general al Capitalei, a anunțat luni cine va deveni noul primar al Sectorului 6. Este vorba de viceprimarul liberal Paul Moldovan.

„Odată ce voi semna demisia, pentru că bănuiesc că aceasta este calea prin care trebuie să eliberez poziția pentru a putea să depun jurământul pentru a fi primar general, dânsul automat, conform codul administrativ, va deveni primarul interimar al Sectorului 6”, a spus Ciucu.

El a adăugat că luni dimineața a discutat cu echipa de la Primăria Sectorului 6 despre continuarea proiectelor începute.

„Sunt foarte multe proiecte care trebuie să continue în Sectorul 6. Pot să menționez câteva: așteptăm în această săptămână ok-ul de la ANAF pentru a semna contractul cu câștigătorul spitalului pe care-l construim în sectorul 6, continuăm să lucrăm la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, cu Insula Lacului Morii, Parcul Grozăvești, avem mai multe școli în construcție, asta discutam cu domnul Moldovan mai de dimineață, să vedem care este stadiul șantierilor. Și este o perioadă de sfârșit de an foarte importantă pentru a evalua maturitatea proiectelor, acolo unde am reușit să cheltuim banii, vedem care sunt întârziate și de ce anume sunt întârziate, pentru că sunt și proiecte întârziate, așa este în administrație din păcate”, a spus Ciucu.

El anunță că va discuta cu primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. „Pentru mine va urma o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci va fi o perioadă în care voi acumula multe informații, o perioadă prin care îmi voi contura și mai bine viziunea”.

Ciucu spune că, probabil, cea mai mare provocare pe anul acesta va fi întocmirea bugetului.

„Așteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate, în sensul că sper să aduc câteva îmbunătățiri vizibile, cel puțin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura. Va fi nevoie probabil și de niște reforme, în ceea ce privește cum sunt livrate serviciile publice”, a mai spus Ciprian Ciucu.