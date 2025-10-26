Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Ar fi un primar viabil pentru București

„Domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea ce a făcut în calitate de primar la Sectorul 6, având în vedere experiența dânsului din toți acești ani, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București și este un om în care eu personal am încredere”, a spus Ilie Bolojan, duminică, la Digi24.

El a detaliat experiența administrativă a acestuia: „Când eram primar, unul dintre cei care m-au vizitat. Noi facem, ca primari, schimb de experiență. Am avut discuții despre administrație. Și o parte dintre cei cu care am schimbat impresii legate de ce se poate face într-un oraș, au pus în practică aceste aspecte care au dat rezultate de 10 de ani în alte părți și pe care eu le-am preluat și le-am aplicat cu viteză mare. Dacă au dat rezultate în Germania, în Austria, înseamnă că trebuie să dea și la noi. Și s-a adeverit. (…) A fost unul dintre puținii care a pus în practică aceste lucruri într-un sector. Și de-aia consider că ar fi un primar viabil pentru București”.

„Cu cât aspectele care țin de primărie sunt mai pronunțate, au o componentă care este legată de om. Din experiența mea, nu partidul politic este problema, totdeauna omul este o problemă și de aceea am evitat să pun etichete unor partide, să critic în masă. Oamenii sunt importanți”, a mai spus Bolojan.

Ciprian Ciucu a fost desemnat de organizația din Capitală, duminică, reprezentantul PNL la alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București, Bolojan afirmând că mai sunt două etape până la procedura finală de desemnare la nivel de partid.