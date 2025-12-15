Kelemen Hunor despre criza din justiție: „Pe prescripție și pe complete trebuie umblat, dar nu ne întoarcem în trecut”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a comentat luni seara, la Digi24, dezvăluirile din documentarul Recorder și reacțiile apărute ulterior în sistemul de justiție.

Acesta a spus că documentarul, publicat marți seară, scoate la iveală probleme reale și dureroase, care trebuie să fie rapid corectate. Fără intervenții politice acolo unde nu este cazul, a spus Kelemen.

Kelemen Hunor a declarat că una dintre cele mai grave probleme este cea legată de prescripție, despre care spune că nu mai poate funcționa în forma actuală.

„Prima chestiune dură este cea cu prescripția. Aia trebuie modificată, trebuie reglată. Nu știu exact cum, nu sunt jurist, dar nu se poate în forma asta”, a declarat liderul UDMR, adăugând că Parlamentul are rol major în modificarea legislației penale.

O altă problemă semnalată de liderul UDMR este modul în care sunt schimbate completele de judecată și judecătorii. În acest caz, el consideră că responsabilitatea revine Consiliului Superior al Magistraturii și nu Parlamentului.

„Noi am dat o putere mare CSM-ului prin lege. Acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile, ce se poate face, pentru că nu e corect să fie judecătorii schimbați”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a vorbit și despre lipsa de magistrați în instanțele mici și despre nevoia unei mai bune organizări a sistemului. El a amintit că a propus, inclusiv la discuțiile de la Cotroceni, descentralizarea Institutului Național al Magistraturii, pentru a atrage mai mulți tineri în profesie.

„Avem facultăți bune de drept la Cluj, Timișoara, Iași. Poate așa reușim să atragem mai mulți tineri către magistratură”, a explicat Kelemen Hunor.

Referindu-se la conferința extraordinară de presă a Curții de Apel, Kelemen Hunor a spus că declarațiile judecătorilor demonstrează să există o multitudine de probleme în interiorul sistemului.

„Dacă se ridică un judecător și spune că sunt chestiuni legate de conducere și de atitudine, înseamnă că există o problemă”, a afirmat el.

Totuși, liderul UDMR a avertizat că politicienii nu trebuie chemați să rezolve probleme administrative ale justiției, pentru a nu crea impresia unei ingerințe politice.

„Dacă cineva ne spune că trebuie schimbată legea de organizare a sistemului judiciar, sunt gata să contribui și să votez. Dar acolo unde nu e nevoie de lege, politicul nu trebuie să intervină”, a spus Kelemen.