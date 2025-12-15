Kelemen Hunor, înainte de decizia CCR privind pensiile speciale: Nu există nimic legat de constituționalitate sau neconstituționalitate

Kelemen Hunor a analizat discuțiile despre justiție catalogând drept prostie acuzația conform căreia politicienii fac campanie împotriva magistraților.

„Asta chiar e o prostie. Fiindcă politicul nu face campanie împotriva justiției. Care e campania împotriva justiției? Că vrem să reglăm pensiile speciale? Din punctul meu de vedere, politicul acum, dincolo de rolul de mediator al președintelui și, sigur, ministrul justiției, fiindcă de aceea e ministrul justiției, altcineva nu trebuie să se implice în mod direct, până când nu vezi exact ce trebuie modificat, ce nu funcționează, de ce există aceste nemulțumiri. Nu trebuie să se implice politicul. (…) Deci nu există nicio campanie, cel puțin eu nu percep ca o campanie a politicului împotriva magistraților sau împotriva justiției. Că vrem să reglementăm pensiile speciale? Da, e corect. Asta e treaba Parlamentului”, a declarat liderul UDMR luni seara, la Digi 24.

Kelemen Hunor a fost întrebat ce așteptări are în legătură cu decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale.

„Ceea ce am văzut, am citit eu și am discutat cu oameni care, din punctul meu de vedere, pricep și interpretează Constituția corect, nu există nimic legat de constituționalitate sau neconstituționalitate. (…) Parlamentul spune că fiecare cetățean lucrează până la 65 de ani. Asta este vârsta de pensionare. Nu are nimic cu Constituția pe partea asta, fiindcă fiecare cetățean trebuie tratat exact la fel”, a spus Kelemen Hunor.

Reforma pensiilor speciale, în programul de guvernare

Președintele UDMR a mai arătat că reforma pensiilor speciale este inclusă în programul de guvernare.

„Premierul Ilie Bolojan spune că după magistrații toate pensiile speciale, ce înțelegem prin pensii speciale, pensiile necontributive, vor fi analizate folosind formula de calcul de la magistrați, drept bază. Asta este în programul de guvernare. (…) nu a inventat în decembrie Ilie Bolojan. E trecut în programul de guvernare din iunie. Deci din acest punct de vedere, punem în aplicare programul de guvernare. Sigur, la militari au fost niște intervenții în 2023, dacă nu mă înșel, deci ei deja au mai reglat ceva și acolo iarăși trebuie făcută o diferență foarte importantă și la jandarmi. Cei care sunt în teatrele de operațiuni și jandarmii care sunt pe stradă, sigur că la 65 de ani nu ai ce face cu fizicul, cu corpul tău, dar se poate găsi soluții și pentru această categorie. (…) Dar Bolojan sau nimeni din coaliție nu a inventat în decembrie. În Parlament s-a votat programul de guvernare, unde se vorbește de aceste chestiuni”, a explicat Kelemen Hunor.

Decizia CCR privind pensiile speciale va fi anunțată pe 28 decembrie.