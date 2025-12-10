Decizie! ICCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS Lucian Duță

Lucian Duță a fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), susținut politic de PDL, în perioada guvernelor Boc. A avut un rol central în proiectele IT majore din sistemul de asigurări de sănătate: SIUI (sistemul informatic unic integrat), cardul de sănătate, rețeta electronică.

Procurorii anticorupție l-au acuzat pe fostul șef al CNAS că ar fi primit mită în valoare de 6,3 milioane de euro pentru atribuirea unui contract din fonduri publice către două firme de software, în legătură cu implementarea cardului național de sănătate.

Lucian Duță a fost pus în libertate în septembrie 2025, după ce Înalta Curte i-a admis în principiu cererea de recurs în casaţie. ICCJ a decis atunci suspendarea deciziei de condamnare și „punerea în libertate de îndată” a fostului șef al CNAS. Acum decizia este anularea completă a condamnării.

Decizia de azi de anulare a condamnării a fost pronunțată de un complet de judecată al ICCJ format din judecătorii Luminița Cristiu-Ninu, Adriana Ispas și Iulian Dragomir.

Mandatul de executare a pedepsei de 6 ani închisoare, emis în 2022, este anulat. Înalta Curte a menținut însă dispozițiile privind confiscarea specială, precum și măsurile asigurătorii stabilite prin sentința penală nr. 1407/F/27.11.2020 a Tribunalului București – Secția I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018, și prin decizia penală a Curții de Apel București. Celelalte dispoziții ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei hotărâri au fost de asemenea menținute.

Decizia luată azi: