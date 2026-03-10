Andrés Ritter este următorul procuror-șef european. Parlamentul European a aprobat numirea lui în această seară, în funcția de următor procuror-șef european, în urma acordului Consiliului UE. Acesta era ultimul pas spre confirmarea în funcție.

Mandatul lui Andrés Ritter va începe la 1 noiembrie 2026.

Andrés Ritter s-a alăturat serviciului de urmărire penală al Republicii Federale Germania în 1995 și a devenit procuror general adjunct în statul federal Mecklenburg-Vorpommern în 2008.

Ulterior, a condus diverse parchete, inclusiv Parchetul specializat pentru criminalitate economică și criminalitate cibernetică din Rostock, între 2013 și 2020, înainte de a deveni primul procuror european din Germania.

Andrés Ritter este procuror-șef european adjunct din 11 noiembrie 2020.

„Salut călduros numirea lui Andrés Ritter în funcția de următor procuror-șef european. Andrés Ritter are o înțelegere amplă a EPPO și a principalelor provocări viitoare, precum și un angajament profund față de independența judiciară. Sunt încrezătoare că, sub conducerea sa, EPPO va continua să protejeze interesele financiare ale UE și statul de drept în cel mai eficient mod”, a declarat procurorul-șef european, Laura Kövesi.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

EPPO: 3602 anchete, prejudicii estimate de 67,2 miliarde de euro

Primul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, a fost numită în 2019. Până la sfârșitul anului 2025, EPPO avea 3 602 investigații active, pentru un prejudiciu total estimat la peste 67,2 miliarde EUR pentru bugetele UE și naționale.

În prezent, 24 de state membre fac parte din EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.