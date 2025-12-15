Kelemen Hunor (UDMR), după adoptarea moțiunii simple AUR împotriva Dianei Buzoianu: Coaliția pare nefuncțională. Vom discuta miercuri

„În protocolul de coaliție scrie foarte clar că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează și nu votează moțiuni simple sau de cenzură. Astăzi s-a întâmplat ceea ce se știe”, a afirmat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Nu există obligație legală ca ministrul să fie schimbat

Liderul UDMR a precizat că, din punct de vedere legal și constituțional, adoptarea unei moțiuni simple nu obligă la demiterea ministrului vizat, exprimându-și scepticismul că ministra Diana Buzoianu va fi schimbată în perioada imediat următoare.

„Nu cred în acest moment că se va ajunge la schimbarea doamnei Buzoianu. Nu există obligație legală, constituțională, în cazul moțiunilor simple, să fie schimbat ministrul”, a spus acesta, amintind un precedent similar din 2024.

Coaliția, acuzată de disfuncționalitate politică

Kelemen Hunor a admis că votul poate fi interpretat ca o încălcare a înțelegerii din coaliție și a avertizat că situația este „gravă” pentru stabilitatea guvernării.

„Tehnic, da, acest vot poate fi citit ca o încălcare a protocolului. Coaliția noastră pare, în acest moment, nefuncțională. Am spus mai dur, la un moment dat, că este o coaliție politică impotentă, pentru că nu reușim să luăm decizii de luni de zile”, a declarat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, deși moțiunea simplă nu reprezintă „un capăt de țară”, ea scoate la iveală blocaje politice care afectează capacitatea de guvernare.

Ședință decisivă a coaliției, miercuri

Liderul UDMR a mai precizat că miercuri va avea loc o ședință de coaliție, prima din ultimele două săptămâni, în cadrul căreia vor fi discutate atât votul pe moțiune, cât și funcționarea generală a alianței.

„Vom vedea ce va face USR și ce va face premierul Ilie Bolojan. Miercuri vom avea o discuție în coaliție”, a concluzionat Kelemen Hunor.

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu, adoptată de Senat

Luni, Senatul a supus la vot moțiunea simplă inițiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea simplă a trecut, cu sprijinul PSD, cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”.

După anunțarea votului, Diana Buzoianu a declarat că nu își va da demisia din funcția de ministru al Mediului.

„Am asistat la o moțiune bambilici. Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament pentru că cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a declarat Diana Buzoianu.