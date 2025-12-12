Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon

Majorările de prețuri anunțate de Guvernul Bolojan pentru anul următor descurajează planurile pentru vacanța de iarnă ale românilor.

Românii sunt tot mai precauți în privința cheltuielilor, iar lucrul ăsta se simte în turismul intern.

Diferențele sunt enorme, chiar și comparativ cu anul trecut, când nu mai erau locuri disponibile la niciun hotel sau pensiune de pe Valea Prahovei încă din noiembrie.

Acum, hotelurile de la munte mai au un disponibil de 20% pentru Crăciun și de 40% pentru Revelion, lucru care, în alți ani, nu era de luat în calcul.

O cameră de 4.000 de euro

Anul acesta, însă, cu un grad de ocupare de 80 și respectiv 60%, hotelurile se pregătesc deja cu oferte și reduceri, în demersul disperat de a mai atrage turiști, pe ultima sută de metri.

Așa se întâmplă și cu hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, „Simona Halep Hotel”, care a venit către turiști cu propuneri de prețuri ce nu au fost pe gustul multora.

Hotelul propune patru tipuri de camere, fiecare cu prețul ei: Smart Stay Room – 2.860 de euro, Comfort Room – 3.100 de euro, Terrace Comfort Room – 3.440 de euro, Executive Relax Room – 3.680 de euro, respectiv Signature Grand Suite – 4.160 de euro, după cum relatează prosport.ro.

Strategii de marketing de ultimă oră

Hotelul a rămas cu multe camere neocupate, potrivit publicației citate, iar acest lucru i-a determinat pe reprezentanții hotelului să adopte o reducere de 10% din prețurile inițiale, cu condiția unei rezervări ferme.

Mai mult decât atât, în condițiile de rezervare ale hotelului Simonei Halep este prevăzută achitarea în totalitate a pachetului, în termen de trei zile de la rezervare.

Oferta este nerambursabilă, iar taxa de anulare este de 100%.