Prima pagină » Politic » Mihai Fifor: Dacă Bolojan nu o demite pe Buzoianu, Parlamentul se va pronunța. PSD va vota cu două mâini

Mihai Fifor: Dacă Bolojan nu o demite pe Buzoianu, Parlamentul se va pronunța. PSD va vota cu două mâini

Deputatul PSD Mihai Fifor arată că demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ar fi trebuit să fie primul gest firesc.
Mihai Fifor: Dacă Bolojan nu o demite pe Buzoianu, Parlamentul se va pronunța. PSD va vota cu două mâini
Andreea Tobias
10 dec. 2025, 19:52, Politic

Mihai Fifor o atacă dur pe ministra Mediului pentru gestionarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Deputatul PSD a scris miercuri pe Facebook că „vom mai vedea multe Paltinu și Praid”” din cauza incompetenței.

„Chiar dacă se agață disperat de scaun, Diana Buzoianu tot trebuie să plece”, a declarat Mihai Fifor.

Acuzații grave la adresa ministrei

Mihai Fifor susține că Diana Buzoianu își „plantează” oamenii fără pregătire în funcții-cheie. Deputatul PSD a criticat demisia de onoare a directorului general de la Apele Române. „Ea l-a propulsat interimar la conducerea instituției, iar el s-a supus orbește ordinelor”, a scris Mihai Fifor.

Parlamentarul PSD a acuzat că directorul a dispus golirea intempestivă și nepregătită a lacului Paltinu. „Asta nu e reformă. Asta e inconștiență executată administrativ”, a mai spus Mihai Fifor.

Critici pentru premier

Mihai Fifor îl atacă și premierul Ilie Bolojan pentru lipsa de empatie. „Premier la fel de lipsit de empatie față de drama oamenilor din Prahova””, a declarat deputatul PSD. Mihai Fifor afirmă că nici Buzoianu, nici Bolojan nu au fost capabili să fie alături de cetățeni.

„Nu știu cum pot pune capul pe pernă știind că oameni reali îngheață în timp ce caută apă””, a mai spus Mihai Fifor. Deputatul PSD a subliniat că lipsa de omenie pune o etichetă pe care istoria nu o mai dezlipește.

Anunțul PSD

„Dacă premierul Bolojan nu o demite, se va pronunța Parlamentul – iar PSD va vota cu două mâini”, a avertizat Mihai Fifor. Deputatul PSD a cerut premierului să trimită ministra Mediului „la lada de gunoi a politicii”.

Mihai Fifor a declarat că este în politică de aproape 25 de ani și a gestionat crize. „Știu că uneori cel mai mare ajutor este să fii acolo – să spui o vorbă bună”, a mai spus deputatul PSD.

Peste 120.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița nu au apă potabilă de două săptămâni.

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor