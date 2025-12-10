Bolojan, despre o nouă respingere a legilor privind reforma pensiilor magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face în cazul în care Curtea Constituțională respinge a doua oară acest proiect. Premierul a răspuns că are încredere în validarea propunerii.

„Respectând toate prevederile constituționale, propunerea va fi validată pentru că este în bună regulă”, a spus Ilie Bolojan.

„Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Întrebat din nou ce face dacă CCR respinge proiectul, premierul a răspuns: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituționale”.

Ilie Bolojan a fost confruntat cu observația că toată lumea pare să amâne decizii importante. CCR amână, toată lumea așteaptă ceva. Premierul a explicat că deciziile dificile nu se iau foarte ușor.

Explicația premierului

„Nu știu dacă toată lumea așteaptă ceva, dar întotdeauna deciziile dificile nu se iau foarte ușor”, a declarat Ilie Bolojan. Premierul a precizat că nu cunoaște conținutul dezbaterilor de la Curtea Constituțională.

Ilie Bolojan a vorbit despre dificultatea de a ajunge la puncte de vedere comune în coaliție. „Avem patru partide în coaliție, plus grupul minorităților. Nu este ușor să ajungi la puncte de vedere comune”, a explicat premierul.

„Nu văd o strategie de amânare”

Ilie Bolojan a susținut că nu există o strategie de amânare. „Nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur și simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile””, a spus premierul.

Acest tip de decizii înseamnă forță de a-ți asuma, coerență în gândire și perseverență în acțiune. „Nu e totdeauna ușor să îndeplinești aceste condiții”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că orice calcul politic duce la amânări și rezistență.