Prima pagină » Politic » Bolojan, despre o nouă respingere a legilor privind reforma pensiilor magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Premierul Ilie Bolojan spune că nu ia în calcul ipoteza ca CCR să respingă din nou proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor.
Diana Buzoianu: Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele
Diana Buzoianu, despre ESZ: Analizăm redactarea hotărârii care să desființeze această companie
UPDATE: Bărbat cercetat pentru că l-a promovat pe Adolf Hitler
Fostul șef ANPC, Horia Constantinescu, critică eficiența extinctoarelor auto după intervenția la un incendiu de mașină
Ce amendă a primit un șofer care a fugit după ce a lovit mai multe mașini și un autocar pe o stradă din București
Andreea Tobias
10 dec. 2025, 18:26, Politic

Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face în cazul în care Curtea Constituțională respinge a doua oară acest proiect. Premierul a răspuns că are încredere în validarea propunerii.

„Respectând toate prevederile constituționale, propunerea va fi validată pentru că este în bună regulă”, a spus Ilie Bolojan.

„Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Întrebat din nou ce face dacă CCR respinge proiectul, premierul a răspuns: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituționale”.

Ilie Bolojan a fost confruntat cu observația că toată lumea pare să amâne decizii importante. CCR amână, toată lumea așteaptă ceva. Premierul a explicat că deciziile dificile nu se iau foarte ușor.

Explicația premierului

„Nu știu dacă toată lumea așteaptă ceva, dar întotdeauna deciziile dificile nu se iau foarte ușor”, a declarat Ilie Bolojan. Premierul a precizat că nu cunoaște conținutul dezbaterilor de la Curtea Constituțională.

Ilie Bolojan a vorbit despre dificultatea de a ajunge la puncte de vedere comune în coaliție. „Avem patru partide în coaliție, plus grupul minorităților. Nu este ușor să ajungi la puncte de vedere comune”, a explicat premierul.

„Nu văd o strategie de amânare”

Ilie Bolojan a susținut că nu există o strategie de amânare. „Nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur și simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile””, a spus premierul.

Acest tip de decizii înseamnă forță de a-ți asuma, coerență în gândire și perseverență în acțiune. „Nu e totdeauna ușor să îndeplinești aceste condiții”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că orice calcul politic duce la amânări și rezistență.

