Prima pagină » Politic » Este România în recesiune? Răspunsul lui Ilie Bolojan

Este România în recesiune? Răspunsul lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, dacă România este în recesiune. Premierul a spus că speră ca România să se mențină într-un trend „în care să nu mai scădem”.
Este România în recesiune? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Laura Buciu
10 dec. 2025, 19:23, Politic

Bolojan a fost întrebat dacă în prezent România este în recesiune.

„Cu siguranță suntem într-o situație în care, din cauza măsurilor care au fost luate de către guvern, pe de o parte, din cauza dinamicii economice pe care am avut-o începând de anul trecut, din cauza perturbațiilor economice globale, din care și noi facem parte, existând niște efecte importante ale situației din anumite țări europene – Germania – asupra României, am avut o scădere economică. Aceasta este realitatea. Eu sper să ne menținem într-un trend în care să nu mai scădem”, a spus premierul, la Frindly Fire.

Ulterior, premierul a menționat că nu are date astăzi despre situație, dar Ministerul de Finanțe, la finalul anului, va trebui să prezinte toate datele.

„Cel mai important stimul pentru economie pe care îl putem aduce în această perioadă este absorția fondurilor europene. Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR până în toamna anului viitor și vorbind chiar în această după-amiază cu miniștrii, îmi spuneau că semnează ordine de plată, fac plăți în așa fel încât să fac această absorție. Este cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a stimula economia. În al doilea rând, cred că trebuie să menținem o anumită disciplină fiscală, e foarte important asta, să venim cu lucruri care sunt predictibile și ceea ce îmi doresc, de exemplu, pentru anul viitor legat de stimularea fiscală este să reducem sau să anulăm impozitul pe cifra de afaceri, care este de natură a frâna investițiile și de a le penaliza. Iar marile companii, investitorii străini, dar și români, cei care au cifre de afaceri mari, dar au marje de profitabilitate scăzute, ne-au reclamat această situație”, a spus Bolojan.

Premierul spune că această măsură se vede și din dinamica investițiilor străine, care este pe un trend negativ în ultimii ani.

Ilie Bolojan speră că până la Crăciun, deci în următoarele două săptămâni, să se ia o decizie în acest sens, el susținând adoptarea acestei măsuri.

„Înainte de aprobarea bugetului, înainte de Anul Nou, suntem obligați să adoptăm un pachet legislativ (ordonanța trenuleț – n.r.), care, pe de-o parte, să proroge anumite prevederi, de asemenea să anuleze, sper eu să cădem de acord, anumite lucruri care se prorogă an de an, dar sunt lipsite de logică”, a mai spus premierul.

 

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor