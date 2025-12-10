Bărbat cercetat pentru că l-a promovat pe Adolf Hitler

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat, un bărbat în vârstă de 39 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, utilizare în public a simbolurilor fasciste și aprobare, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, infracțiuni prevăzute de O.U.G. nr. 31/2002, a infracțiunii de promovare în public, în orice mod, a unor idei, concepții sau doctrine antisemite, prevăzută de Legea nr. 157/2018, precum și a infracțiunii de incitare a publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare, prevăzută de art. 369 Cod penal.

În baza probatoriului administrat, procurorii au reținut că, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2025, inculpatul a publicat pe un cont creat pe o platformă de socializare mai multe materiale constând în imagini, texte și secvențe audio-vizuale prin care a promovat ideologia nazistă, cultul personalității lui Adolf Hitler și ostilitatea față de populația evreiască.

Postările au fost publicate pe un profil vizibil unui număr semnificativ de persoane aflate în lista de prieteni a inculpatului (cca. 300 de persoane), depășind limitele unei comunicări cu caracter privat.

Prin postările publicate, inculpatul a utilizat simboluri și expresii reprezentative pentru regimul nazist, a promovat cultul lui Adolf Hitler și a diseminat mesaje prin care aproba acțiunile genocidare ale regimului nazist. De asemenea, acesta a promovat în mod explicit concepții cu caracter antisemit și a exprimat ostilitate față de populația evreiască, cu caracter de incitare la ură și discriminare împotriva unui grup definit prin criterii etnice și religioase.

Inculpatul a fost reținut pentru o durată de 24 de ore, iar miercuri față de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, fiind stabilite obligații specifice, inclusiv aceea de a nu utiliza platforme de socializare în scopul publicării, distribuirii sau comentării de conținut referitor la ideologia nazistă și anihilarea populației evreiești.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei.