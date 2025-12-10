Fostul șef ANPC, Horia Constantinescu, critică eficiența extinctoarelor auto după intervenția la un incendiu de mașină

În imagini se văd mai multe extinctoare folosite fără efect, iar Constantinescu ironizează eficiența acestora, afirmând că par a fi „eșantioane de parfum”.

În înregistrarea postată, Constantinescu spune că scena reprezintă „un semn al neputinței al unei industrii care se pretinde sigură”, menționând că „zece extinctoare pe jos să încerce să stingă o mașină și parcă au întețit focul”.

Clipul se încheie cu mesajul său „Tot înainte!”, formulat pe un ton critic, sugerând că problemele legate de calitatea echipamentelor auto persistă.

Postarea a generat numeroase comentarii. Unele reacții susțin că extinctoarele auto mici sunt aproape inutile și că obligația de a le avea în vehicul ar trebui reconsiderată, considerând că utilitatea lor reală este doar evitarea unei amenzi. Alte opinii subliniază că extinctoarele de tip standard pot fi eficiente doar în primele secunde ale unui incident, înainte ca incendiul să se extindă, și că lipsa de informare privind utilizarea corectă a acestora contribuie la percepția negativă.

Discuția readuce în atenție atât standardele de siguranță pentru echipamentele obligatorii din autoturisme, cât și necesitatea instruirii minime a șoferilor în gestionarea situațiilor de urgență.