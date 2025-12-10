Prima pagină » Social » Antreprenor din Sibiu, care a trimis paleți de baterii în Franța și Grecia, prejudiciu de 1 mil. de euro

Antreprenor din Sibiu, care a trimis paleți de baterii în Franța și Grecia, prejudiciu de 1 mil. de euro

Administratorul unei firme din Sibiu a suferit un prejudiciu de 1 milion de euro după ce a fost indus în eroare când a trimis patru paleți de baterii la mai multe locații din Franța și Grecia, însă pe drum s-a pierdut urma transportului. Polițiștii fac verificări.
Antreprenor din Sibiu, care a trimis paleți de baterii în Franța și Grecia, prejudiciu de 1 mil. de euro
Laura Buciu
10 dec. 2025, 17:26, Social

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au fost sesizați, în 5 decembrie, de către administratorul unei societăți comerciale din Șelimbăr, județul Sibiu, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare de către o firmă din Polonia, cu care ar fi încheiat un contract, având ca obiect transportul a 4 paleți de baterii de la mai multe locații din Franța către Atena, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 1.000.000 de euro.

De fapt, în 3 decembrie, firma de transport a schimbat numele șoferului și a camionului utilizat pentru efectuarea transportului celor 4 paleți de baterii. Ulterior încărcării mărfii de la prima locație din Franța, transportatorul nu s-a mai prezentat la cel de-al doilea punct de încărcare, iar, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că datele transportatorului polonez ar fi fost folosite pentru a-l induce în eroare pe sibian să încheie contractul de transport, ulterior făptuitorul însușindu-și marfa respectivă.

În continuarea verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că, la data de 5 decembrie, marfa a ajuns la o adresă de pe teritoriul Belgiei.

Ca urmare a cooperării judiciare internaționale, polițiștii belgieni au identificat, la adresa respectivă, mai mulți paleți de marfă încarcată de la prima locație din Franța, a cărei valoare a fost stabilită la 2.000.000 de lei, fiind identificate două persoane implicate în sustragerea bateriilor, respectiv doi bărbați din Georgia.

În urma continuării activităților pe linia cooperării judiciare internaționale cu autoritățile belgienie și urmare a verificărilor efectuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, s-a reușit identificarea tuturor paleților cu baterii, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 5.000.000 de lei.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor