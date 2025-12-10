Antreprenor din Sibiu, care a trimis paleți de baterii în Franța și Grecia, prejudiciu de 1 mil. de euro

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au fost sesizați, în 5 decembrie, de către administratorul unei societăți comerciale din Șelimbăr, județul Sibiu, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare de către o firmă din Polonia, cu care ar fi încheiat un contract, având ca obiect transportul a 4 paleți de baterii de la mai multe locații din Franța către Atena, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 1.000.000 de euro.

De fapt, în 3 decembrie, firma de transport a schimbat numele șoferului și a camionului utilizat pentru efectuarea transportului celor 4 paleți de baterii. Ulterior încărcării mărfii de la prima locație din Franța, transportatorul nu s-a mai prezentat la cel de-al doilea punct de încărcare, iar, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că datele transportatorului polonez ar fi fost folosite pentru a-l induce în eroare pe sibian să încheie contractul de transport, ulterior făptuitorul însușindu-și marfa respectivă.

În continuarea verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că, la data de 5 decembrie, marfa a ajuns la o adresă de pe teritoriul Belgiei.

Ca urmare a cooperării judiciare internaționale, polițiștii belgieni au identificat, la adresa respectivă, mai mulți paleți de marfă încarcată de la prima locație din Franța, a cărei valoare a fost stabilită la 2.000.000 de lei, fiind identificate două persoane implicate în sustragerea bateriilor, respectiv doi bărbați din Georgia.

În urma continuării activităților pe linia cooperării judiciare internaționale cu autoritățile belgienie și urmare a verificărilor efectuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, s-a reușit identificarea tuturor paleților cu baterii, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 5.000.000 de lei.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale.