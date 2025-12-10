Prima pagină » Life-Inedit » Optimus, ghidat prin telecomandă? Cât de autonom e de fapt robotul lui Musk

Optimus, ghidat prin telecomandă? Cât de autonom e de fapt robotul lui Musk

Un filmuleț de cinci secunde, devenit rapid viral, readuce în atenție dezbaterile legate de cât de independent este, în realitate, robotul Optimus. Mișcarea acestuia – asemănătoare gestului unei persoane care își scoate un headset VR, a generat noi semne de întrebare, scrie Corriere della Sera.
Victor Dan Stephanovici
10 dec. 2025, 09:22, Life-Inedit

Evenimentul „Autonomy Visualized”, organizat de Tesla la Miami, era conceput ca o demonstrație a progreselor făcute de Optimus, robotul umanoid. Iar Elon Musk îl prezintă insistent ca parte esențială a viitorului automatizării. În loc să impresioneze, prezentarea s-a transformat însă într-un subiect intens comentat online, arată Corriere della Sera.

Filmările realizate de cei prezenți arată cum Optimus interacționează cu vizitatorii, oferind apă și pozând alături de ei. Părea totul bine coordonat – până când un scurt clip distribuit masiv pe rețelele sociale a schimbat complet tonul discuției.

Gest ciudat înainte de cădere

În secvența video, robotul răstoarnă câteva sticle de apă pe o masă, ridică brusc brațele și apoi cade pe spate. Deși căderile nu sunt neobișnuite pentru roboții umanoizi, ceea ce a atras atenția a fost mișcarea de dinainte: ridicarea mâinilor spre față, aproape identică cu gestul de îndepărtare a unui vizor VR.

Criticii spun că această acțiune este tipică sistemelor controlate prin realitate virtuală, ceea ce ar sugera că demonstrația nu a fost pur autonomă, ci dirijată de un operator uman. Elon Musk a negat în repetate rânduri implicarea unor controllere VR, însă clipul a reaprins suspiciunile în mediul online.

Optimus și istoricul controversat

Nu este prima dată când independența lui Optimus este pusă sub semnul întrebării.

  • Ianuarie 2024: Un clip cu robotul „împăturind o cămașă” a stârnit comentarii după ce, pentru o scurtă fracțiune de secundă, o mână umană a apărut în cadru imitând mișcarea. Musk a admis ulterior că demonstrația nu a fost complet autonomă.
  • Octombrie 2024, Los Angeles: În timpul unui eveniment Tesla, roboții care serveau bere și popcorn păreau să reacționeze cu o precizie considerată de mulți mai degrabă umană decât rezultatul unui algoritm, readucând în discuție ipoteza tunei telecomenzi.
  • Toamna trecută: La prezentarea cu „lecții de Kung Fu”, în fundal a fost surprinsă o persoană ținând un controller de jocuri video. Musk a declarat că Optimus este condus de AI fără intervenție directă, dar nu a oferit explicații pentru prezența controllerului.

Musk afirmă că, până în 2030, Tesla va fabrica un milion de roboți umanoizi. Aceștia vor fi capabili în timp să construiască alți roboți. Deși viziunea este ambițioasă, ultimele incidente au alimentat valuri de ironii pe internet: dacă autonomia rămâne discutabilă, va trebui oare să găsească suficienți operatori de telecomană pentru toate aceste unități?

