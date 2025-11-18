Ținutul Secuiesc: AMT revine cu propunerea de autonomie în Parlamentul României

Decizia propunerii legislative pentru Ținutul Secuiesc a fost formalizată în cadrul reuniunii Consiliului Național al AMT, sâmbătă, la Cristuru Secuiesc, scrie Capital. Potrivit președintelui AMT, Zoltán Zakariás, obiectivul principal al inițiativei este de a promova un dialog social susținut și amplu, asigurându-se că dorința comunității maghiare de autodeterminare este dezbătută în mod formal și aprofundat în Parlamentul României.

Contextul economic și riscurile de reorganizare

Reintroducerea proiectului pentru Ținutul Secuiesc coincide cu o perioadă de sensibilitate economică, în care orice potențiale schimbări administrative-teritoriale ar putea avea repercusiuni substanțiale. Politicienii AMT susțin că o pregătire meticuloasă este esențială pentru a se asigura că eforturile legislative sunt eficiente și nu au un impact negativ asupra comunității maghiare.

Cel mai recent proiect de lege a fost respins în decembrie 2023, soartă împărtășită și de propunerile anterioare ale Consiliului Național Secuiesc (CNS) și Consiliului Național Maghiar din Transilvania (EMNT). În ciuda acestor eșecuri din trecut, AMT rămâne angajat în promovarea autonomiei comunității atât la nivel local, cât și național.

Abordări contrastante: UDMR și AMT

Adoptând o strategie diferită de cea a UDMR (Uniunea Democrată a Maghiarilor din România), care s-a ferit în mod tradițional de proiectele de autonomie teritorială, AMT încearcă să revigoreze discuțiile privind statutul Ținutului Secuiesc. Liderii săi sugerează că provocările economice actuale pot crea un mediu mai propice pentru dezbaterea acestei chestiuni sensibile.

Revenirea proiectului în Parlament subliniază caracterul continuu al discuțiilor privind autodeterminarea și drepturile minorităților. Lunile următoare vor fi decisive în determinarea modului în care autoritățile române și societatea civilă vor răspunde la această inițiativă a AMT și CNS, alegerile viitoare putând juca un rol semnificativ în conturarea viitorului autonomiei Ținutului Secuiesc.