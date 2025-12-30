Știința spune că nu banii stau la baza fericirii, ci un sentiment-cheie

Oamenii de știință afirmă că fericirea generală este influențată mai puțin de rezultate sau venituri și mai mult de cât control simt oamenii că au asupra propriei vieți, potrivit INC.

Deși banii pot aduce confort și pot reduce stresul, cercetările arată tot mai clar că nu reprezintă cel mai puternic predictor al stării de bine.

Autonomia cântărește mai mult decât venitul în fericire

Un studiu important publicat în Journal of Personality and Social Psychology a arătat că autonomia este cel mai constant factor care contribuie la fericire.

Autonomia se referă la sentimentul că alegerile, obiceiurile și obiectivele propriei vieți sunt asumate și alese personal, nu impuse din exterior.

Cercetătorii au concluzionat că persoanele care simt că își controlează deciziile se bucură de niveluri mai ridicate și mai stabile de bunăstare, indiferent de circumstanțele externe.

Studiul mai arată că, deși banii pot crește autonomia oferind mai multe opțiuni, ei nu adaugă direct fericire odată ce nevoile de bază sunt îndeplinite.

În schimb, un puternic sentiment de control personal prezice în mod constant emoții pozitive și satisfacție față de viață, indiferent de nivelul veniturilor.

Puterea sentimentului de control în viața de zi cu zi

Autonomia este strâns legată de capacitatea de a face alegeri, de a-ți stabili obiective personale și de a-ți modela mediul, în loc de a reacționa pasiv la el.

Oamenii cu un nivel ridicat de autonomie tind să se simtă mai fericiți chiar și atunci când rezultatele sunt incerte sau imperfecte.

Cercetătorii subliniază că fericirea depinde adesea mai mult de procesul alegerii decât de rezultatul final.

Viața profesională oferă un exemplu clar.

Angajații pot avea stabilitate și recompense graduale, dar de multe ori au un control limitat asupra rezultatelor pe termen lung.

Concedierile, reorganizările sau politicile interne pot anula rapid ani de efort, subminând sentimentul de control.

Nu este nevoie de schimbări radicale pentru mai mult control

Cercetătorii subliniază că sporirea autonomiei nu presupune neapărat pornirea unei afaceri sau schimbări drastice de viață.

Deciziile mici și intenționate, precum alegerea modului de abordare a sarcinilor, stabilirea priorităților personale sau selectarea colaboratorilor, pot crește semnificativ sentimentul de control.

În final, studiile sugerează că fericirea crește atunci când oamenii aleg ce fac, cum fac și de ce contează pentru ei.

Oamenii de știință spun că acest sentiment de asumare a direcției propriei vieți este, poate cel mai puternic motor al fericirii.