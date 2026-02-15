Prima pagină » Life-Inedit » Legea Bob „Groparul”. Cum a schimbat un câine legislația privind înmormântarea animalelor de companie în São Paulo

O nouă lege privind înmormântarea animalelor de companie în statul São Paulo permite, în premieră, ca animalele de companie să fie înhumate alături de stăpânii lor, în morminte sau parcele de familie concesionate.
Bob „Groparul”. Sursa foto: X
Actul normativ a fost promulgat în această săptămână de guvernatorul statului, Tarcísio de Freitas, și este deja cunoscut informal sub denumirea de „Legea Bob Coveiro (Groparul)”, relatează The Guardian.

Potrivit autorităților, legea recunoaște legătura emoțională profundă dintre tutori și animalele lor și oferă o alternativă legală și demnă la incinerarea obligatorie, adesea costisitoare.

Inițiativa legislativă a fost inspirată de povestea emoționantă a lui Bob, un câine metis care a rămas timp de zece ani lângă mormântul fostei sale stăpâne, decedată în 2011. Animalul a devenit un simbol al loialității într-un cimitir din Taboão da Serra, oraș situat la aproximativ 20 de kilometri de capitala statului.

Bob a fost adoptat de angajații cimitirului, care l-au îngrijit constant. Câinele a devenit cunoscut la nivel național pentru obiceiul de a însoți procesiunile funerare, fiind perceput de mulți ca o formă de alinare pentru cei îndoliați.

Bob a murit în 2021, după ce a fost lovit de o motocicletă. În lipsa unui cadru legal, consiliul local a făcut atunci o excepție și a permis înmormântarea sa alături de fosta stăpână. Ulterior, o statuie comemorativă a fost ridicată în cimitir.

Unul dintre inițiatorii legii, deputatul statal Eduardo Nóbrega, a declarat că „oricine a pierdut un animal de companie știe că nu este doar un animal, ci un membru al familiei”.

São Paulo nu este primul stat brazilian care adoptă o astfel de măsură. Legislații similare există deja în Rio de Janeiro și Santa Catarina, iar un proiect de lege federal este dezbătut în Congres din 2023.

În alte regiuni, precum Apucarana, din statul Paraná, inițiative similare au generat controverse, unii aleși locali considerând că înhumarea animalelor în cimitire este „nepotrivită”.

