Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine?

De-a lungul istoriei, oamenii au fost întotdeauna atrași de ideea că iubirea nu este întâmplătoare, potrivit BBC.

În Grecia antică, Platon își imagina că odată eram ființe întregi, cu patru brațe, patru picioare și două fețe, atât de strălucitoare încât Zeus ne-a despărțit în două; de atunci, fiecare jumătate a rătăcit pe pământ în căutarea celeilalte jumătăți, un mit care conferă sufletului pereche modern pedigree-ul său poetic și promisiunea că undeva, cineva ne va face în sfârșit să ne simțim compleți.

În Evul Mediu, trubadurii și poveștile arthuriene au transformat această dorință în „dragoste curtenitoare”, o devotare aprigă, adesea interzisă, precum cea a lui Lancelot pentru Guinevere, în care un cavaler își dovedea valoarea prin sacrificiul de sine pentru o iubită pe care nu o putea declara niciodată deschis.

În Renaștere, scriitori precum Shakespeare vorbeau despre „iubiți nefericiți”, cupluri legate între ele de o conexiune copleșitoare, dar despărțite de familie, avere sau soartă, ca și cum universul însuși le-ar fi scris povestea de dragoste și le-ar fi interzis un final fericit.

În vremuri mai recente, Hollywoodul și romanele de dragoste ne-au vândut povești de dragoste de basm.

Dar ce spune știința modernă despre sufletele pereche? Există cineva special pentru noi?

Cum ne îndrăgostim de „persoana potrivită”

Viren Swami, profesor de psihologie socială la Universitatea Anglia Ruskin (ARU) din Cambridge, a urmărit evoluția înțelegerii contemporane europene a iubirii romantice până în Europa medievală și poveștile despre Camelot, Lancelot, Guinevere și cavalerismul cavalerilor mesei rotunde care au cuprins întregul continent.

„Aceste povești au promovat pentru prima dată ideea că ar trebui să alegi o singură persoană ca partener de viață și că acel partener este pentru totdeauna”, spune el.

„Înainte de asta, în mare parte din Europa, puteai iubi câte persoane doreai, iar iubirea era fluidă și adesea nu avea legătură cu sexul.”

De-a lungul timpului, pe măsură ce oamenii sunt dezrădăcinați din comunitățile lor agricole, industrializarea distrugând atașamentele familiare ale oamenilor, indivizii devin „alienați”, spune el. „Încep să caute o altă persoană care să-i salveze, să-i salveze de mizeria vieții lor”.

Aplicațiile de întâlniri de astăzi transformă această poveste într-un algoritm, pe care Swami îl numește „cumpărături de relații”. Căutarea sufletului pereche se transformă în opusul a ceea ce caută: „Pentru mulți oameni, aceasta este o experiență cu adevărat lipsită de suflet.

Persoana potrivită

Jason Carroll, profesor de studii matrimoniale și familiale la Universitatea Brigham Young din Provo, Utah, simpatizează cu dorința de a găsi „persoana potrivită”.

„Suntem creaturi bazate pe atașament”, spune el. „Dorim acea legătură.” Dar în prelegerile sale, el le spune studenților că trebuie să renunțe la ideea de suflet pereche, fără a renunța la dorința de a găsi persoana potrivită.

Pare o contradicție, dar pentru Carroll, este diferența dintre destin și efort.

„Sufletul pereche se găsește pur și simplu. Este deja prestabilit. Dar alesul este ceva pe care două persoane îl construiesc împreună de-a lungul anilor, adaptându-se, cerându-și scuze și, ocazional, strângând din dinți”, spune el.

Capcana sufletului pereche

Argumentul lui Carroll se bazează pe zeci de ani de cercetări, pe care le-a reunit în raportul său, The Soulmate Trap (Capcana sufletului pereche), care face în mare parte distincția între ceea ce psihologii numesc „convingeri legate de destin” – ideea că relația potrivită ar trebui să fie fără efort – și „convingeri legate de creștere”, care se concentrează pe ceea ce pot face partenerii pentru ca lucrurile să funcționeze.

Într-o serie de studii citate pe scară largă la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, conduse de profesorul C. Raymond Knee de la Universitatea din Houston, cercetătorii au descoperit că persoanele care credeau că relațiile sunt „predestinate” erau mult mai predispuse să se îndoiască de angajamentul lor după un conflict. Cei cu opinii mai orientate spre creștere tind să rămână mai dedicați, chiar și în zilele în care se ceartă.

Sufletul pereche este o capcana

Cei cu opinii bazate pe creștere, susține Carroll, încă doresc ceva special, dar se așteaptă la momente dificile. „Ei se întreabă… ce pot face pentru a-și îmbunătăți relația, pentru a avea progrese și pentru a crește?”

În opinia sa, credința în sufletul pereche este o capcană – nu romantismul în sine, ci așteptarea că iubirea nu ar trebui să fie niciodată dificilă. Cea mai „sufletistă” parte a unei relații de lungă durată, spune el, nu este o încărcătură cinematografică, ci faptul de a avea „locuri în primul rând nu numai pentru punctele forte ale celuilalt, ci… [și pentru] provocările și slăbiciunile [lor]”.

„Acesta este un spațiu destul de sacru”, spune el. „Știm aceste lucruri doar pentru că ei ne-au permis să fim acolo”.

Pentru Carroll, când iubirea este tratată ca destin, oamenii devin mai puțin dispuși să facă munca neplăcută care menține de fapt iubirea vie. Carroll spune că capcana sufletului pereche face mult mai dificilă situația când o relație se lovește de primul obstacol serios.

„Prima dată când apare vreun fel de conflict, primul gând care îți vine în minte este: «Ei bine, credeam că ești sufletul meu pereche. Dar poate că nu ești, pentru că sufletele pereche nu ar trebui să se confrunte cu astfel de probleme», spune el. „Dar dacă relațiile vor dura pe termen lung, nu vor fi niciodată doar o cursă în jos”.

Scânteie sau traumă?

Un studiu adesea citat este cel realizat de psihologii canadieni Donald Dutton și Susan Painter. În cercetarea publicată în 1993, în timp ce se aflau la Universitatea din Columbia Britanică, ei au urmărit 75 de femei după ce acestea și-au părăsit partenerii abuzivi.

Echipa a măsurat cât de puternic se simțeau femeile încă atașate de foștii lor parteneri și a comparat acest lucru cu felul în care fuseseră relațiile lor.

Au descoperit că legăturile cele mai puternice nu erau la femeile care fuseseră abuzate în mod constant, ci la cele ale căror parteneri alternau între farmec și cruzime.

Dutton și Painter susțin că această legătură traumatică ajută la explicarea motivului pentru care oamenii se simt atrași înapoi către relații care sunt în mod obiectiv dăunătoare pentru ei – deoarece amestecul de pericol și afecțiune le este familiar, nu pentru că ar fi sănătos.