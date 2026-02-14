Valentine’s Day: Care este istoria sărbătorii și ce tradiții sunt în această zi / Idei de cadouri pentru a celebra iubirea de Ziua Îndrăgostiţilor

Această sărbătoare are rădăcini adânci în trecutul Europei, cu diverse povești și tradiții care s-au contopit de-a lungul secolelor.

Unele dintre originile Valentine’s Day ar putea fi legate de Lupercalia, un festival păgân roman ce avea loc la mijlocul lunii februarie și care celebra fertilitatea și începutul primăverii. În secolul al V-lea, Papa Gelasius I a înlocuit Lupercalia cu sărbătoarea creștină a Sfântului Valentin, celebrând un martir creștin executat pe 14 februarie.

Deși au existat mai mulți martiri creștini numiți Valentin, ziua ar putea să-și fi luat numele de la un preot care a fost martirizat în jurul anului 270 e.n. de împăratul Claudius II Gothicus. Conform legendei, preotul a semnat o scrisoare „de la Valentin al tău” către fiica temnicerului său, cu care se împrietenise și, potrivit unor relatări, pe care o vindecase de orbire.

O altă legendă comună afirmă că Sfântul Valentin a sfidat ordinele împăratului și a căsătorit în secret cupluri pentru a-i scuti pe soți de război. Din acest motiv, ziua sa de sărbătoare este asociată cu iubirea.

Valentine’s Day în întreaga lume

Această zi este populară în Statele Unite, precum și în Marea Britanie, Canada și Australia, și este sărbătorită și în alte țări, inclusiv Argentina, Franța, Mexic și Coreea de Sud. În Filipine, de exemplu, ziua aceasta este cea mai comună aniversare a nunții. De asemenea, sărbătoarea s-a extins la exprimarea afecțiunii între rude și prieteni.

Felicitările de Valentine’s Day au apărut în anii 1500, iar la sfârșitul anilor 1700 se foloseau deja felicitări tipărite comercial. Felicitările legate de această sărbătoare îl înfățișează de obicei pe Cupidon, zeul roman al iubirii, împreună cu inimi, care reprezintă în mod tradițional sediul emoțiilor.

Idei de cadouri de Valentine’s Day

Cadourile îi fac pe cei mai mulţi oameni să se simtă preţuiţi şi speciali, aşa că o surpriză inedită, care să iasă din tipare, nu poate decât să aducă un plus de bună-dispoziţie.

Posibilităţile sunt infinite: de la o clasică cină romantică până la un obiect personalizat, care să ilustreze iubirea dintre voi.

Dacă bugetul vă permite, un laptop sau un smartphone nou i-ar putea fi de ajutor partenerului sau partenerei de viaţă. Un accesoriu haios, cum ar fi o husă persoanlizată de calitate, adaugă un plus cadoului. Bijuteriile rămân o opţiune îndrăgită mai ales de doamne şi domnişoare, dar nu numai.

Cadourile tradiționale includ bomboane și flori, în special trandafiri roșii, simbol al frumuseții și al iubirii.