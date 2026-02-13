Prima pagină » Life-Entertaiment » Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00

Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00

Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00. Măsura se va aplica magazinelor, inclusiv celor specializate în comerțul cu alcool, dar și supermarketurilor. Autoritățile locale încearcă astfel să scape de numeroșii turiști beți din zonele istorice ale orașului.
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
13 feb. 2026, 22:03, Life-Inedit

Split a devenit primul oraș din Croația care interzice vânzarea de alcool în magazine după ora 20.00, potrivit Express. Asta după ce primarul Tomislav Šuta a descris drept „inacceptabile” scenele cu vizitatori în stare de ebrietate în centrul istoric.

Noua măsură va limita vânzările de alcool noaptea târziu în zonele turistice ale orașului în intervalul orar 20.00-6.00. Măsura se va aplica din vară și ar putea fi extinsă și în alte zone ale orașului, mai puțin căutate de turiști.

Totuși, măsura nu se va aplica în cluburi, baruri și restaurante.

Oamenii de afaceri locali văd decizia ca pe o încercare de reinterpretare a turismului croat. Orașul Split și-a format o imagine de „destinație de petrecere”, iar autoritățile vor să renunțe la aceasta în favoarea unei destinații culturale și istorice. De asemenea, în viziunea lor măsura nu va opri distracția, ci va încuraja consumul responsabil de alcool.

Măsuri pentru atenuarea turismului excesiv au fost luate și de alte orașe ale Croației. Anul trecut, Hvar a impus restricții stricte privind zgomotul pe timpul verii. Zgomotul a fost limitat la 85 de decibeli, echivalentul unui restaurant aglomerat.

Și autoritățile din Dubrovnik depun eforturi pentru a proteja orașul vechi de haosul provocat de valurile de turiști. Dubrovnik este cea mai aglomerată destinația turistică din Europa și, de aceea, a fost inclusă pe lista orașelor de evitat. Autoritățile au redus numărul vapoarelor de croazieră și cel al turiștilor care intră în Orașul Vechi.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
România paralelă a guvernului! Premierul Bolojan promite prosperitate din iunie 2026, ministrul său de finante, Alexandru Nazare, susține că deja a venit și că economia duduie. Totul, în ziua în care am aflat cu toții că am intrat în recesiune
Gandul
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cum poți să faci AVC din cauza unor produse banale. Ingredientul periculos care se află în suc, energizante și batoane proteice
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor