Oamenii de știință au creat „Lenjeria inteligentă” care ar putea dezvălui secretele flatulențelor umane

Fie că elimini gaze, fie că ai un episod mai puternic sau doar unul discret, flatulența este, vrem sau nu să recunoaștem, la fel de firească în viața de zi cu zi ca respirația. Totuși, cât de des are loc acest fenomen în cazul unei persoane obișnuite și ce spune el despre organism rămâne în mare parte un mister, scrie cbmg.umd.edu.

„Nu știm de fapt cum arată o producție normală de flatulențe”, a declarat Brantley Hall, profesor asistent la Universitatea din Maryland, într-un comunicat. (Flatus este termenul tehnic pentru gazele intestinale.) „Fără o astfel de bază de referință, este greu să știm când producția de gaze a cuiva este cu adevărat excesivă”, a adăugat el.

Ce este, de fapt, lenjeria inteligentă

„Lenjeria inteligentă”, un dispozitiv purtabil creat de Hall împreună cu colegii săi, ar putea oferi un răspuns la această întrebare. Hall a depus cereri de brevet legate de tehnologie și este cofondator al unei companii care a obținut licența pentru aceasta.

Dispozitivul nu este, în realitate, lenjerie intimă propriu-zisă, ci un aparat care se atașează de haine și folosește senzori chimici pentru a monitoriza gazele intestinale, în special hidrogenul produs de microorganismele din intestin. În mod obișnuit, gazele eliminate sunt un amestec de hidrogen provenit de la microbi și, uneori, metan, alături de dioxid de carbon și oxigen produse de organism.

Într-un studiu dedicat dispozitivului, Hall și echipa sa au constatat că adulții sănătoși elimină gaze, în medie, de aproximativ 32 de ori pe zi. Unii participanți au avut doar patru episoade pe zi, în timp ce alții au ajuns la 59. Studiul nu a măsurat însă dacă episoadele au fost mirositoare sau audibile.

Hall și echipa sa au testat dispozitivul pe 19 adulți sănătoși, care l-au purtat timp de o săptămână pe parcursul zilei, cu excepția perioadelor de exercițiu fizic intens sau de călătorie. Într-un alt experiment, 38 de participanți care purtau dispozitivul au urmat timp de patru zile o dietă specială săracă în fibre.

Cercetătorii ar vrea să extindă studiul la nivel de populație

În a patra zi, cercetătorii le-au administrat suplimente de fibre, care au determinat o producție mai mare de hidrogen, pentru a vedea dacă „lenjeria inteligentă” poate detecta diferența. Așa cum au sperat, dispozitivul a identificat activitatea crescută a microbiomului în prezența fibrelor, potrivit unui articol publicat în revista Biosensors and Bioelectronics: X.

Variația numărului zilnic de episoade pune sub semnul întrebării „presupunerea că o valoare mediană a cantității de flatus pe zi poate descrie adecvat fiziologia umană”, au scris Hall și coautorii săi în lucrare. Cunoașterea frecvenței medii poate contribui la dezvoltarea unor tratamente pentru persoanele care se confruntă cu flatulență excesivă sau alte probleme digestive.

„Lenjeria inteligentă” este doar un prim pas. Hall a lansat și Human Flatus Atlas, un proiect care își propune să recruteze participanți și să măsoare flatulența la nivelul populației. În special, cercetătorii sunt interesați să studieze persoane care consumă diete bogate în fibre, dar elimină puține gaze, precum și persoane care au o frecvență ridicată.

„Am învățat extrem de multe despre ce microbi trăiesc în intestin, dar mai puțin despre ce fac efectiv la un moment dat”, a declarat Hall în comunicat. Human Flatus Atlas ar putea contribui la stabilirea unui reper la nivelul populației privind flatulența, ceea ce ar putea ajuta ulterior la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente pentru sănătatea digestivă.