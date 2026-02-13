Senzația că timpul trece mai repede are o explicație științifică

Această experiență se intensifică mai ales la vârsta adultă, când rutinele se repetă și noutățile sunt tot mai rare. A înțelege de ce se întâmplă acest lucru ne ajută să ne împăcăm cu acea senzație atât de comună că timpul ne scapă printre degete, scrie Science Direct.

Creierul și percepția timpului

Timpul nu este măsurat în creier la fel ca pe un ceas. Mintea noastră interpretează trecerea timpului prin experiențele trăite, stimulii primiți și atenția pe care o acordăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Când trăim ceva nou sau intens, creierul procesează mai multă informație și creează amintiri mai detaliate.

În schimb, atunci când zilele sunt repetitive și previzibile, creierul înregistrează mai puține repere. Privind în urmă, pare că timpul a trecut mai repede, pentru că există mai puține amintiri care să marcheze succesiunea zilelor.

De ce în copilărie timpul părea infinit

În copilărie, aproape totul este nou. Fiecare experiență, fiecare învățare sau descoperire reprezintă o noutate pe care creierul o înregistrează cu intensitate. Acest lucru face ca perioada respectivă să pară mai lungă și mai bogată în amintiri.

În plus, un an reprezintă o parte mult mai mare din viața unui copil decât din viața unui adult. Pe măsură ce creștem, fiecare an înseamnă un procent tot mai mic din experiența noastră de viață, ceea ce contribuie la senzația că timpul se accelerează.

Rutina accelerează senzația că timpul zboară

Rutina joacă un rol esențial în percepția timpului. Când zilele seamănă între ele, creierul intră pe „pilot automat” și reduce atenția conștientă acordată lucrurilor care se întâmplă. Din acest motiv, atunci când ne amintim de ele, par comprimate.

Etapele vieții marcate de schimbări, călătorii sau experiențe noi sunt adesea percepute ca fiind mai lungi. Nu pentru că au durat mai mult, ci pentru că au lăsat mai multe urme în memorie.

Rolul stresului și al responsabilităților

Stresul și povara responsabilităților influențează, la rândul lor, modul în care simțim trecerea timpului. Când suntem ocupați, concentrați pe sarcini și termene limită, atenția noastră se îndreaptă mai mult spre îndeplinirea obiectivelor decât spre trăirea momentului prezent.

Acest mod de funcționare reduce percepția conștientă a prezentului, făcând ca zilele să treacă rapid, aproape fără să ne dăm seama. La final, rămâne senzația că timpul s-a strecurat printre obligații.

Cum putem încetini senzația că timpul trece

Deși nu putem opri ceasul, putem influența felul în care percepem trecerea timpului. Introducerea unor mici noutăți în rutină, atenția la detalii și trăirea mai conștientă a momentelor ajută creierul să înregistreze mai multe amintiri.

Schimbarea traseului obișnuit, învățarea unui lucru nou sau pur și simplu pauzele în care observăm ce se întâmplă în jurul nostru pot face ca zilele să pară mai lungi și mai pline.

Senzația că timpul trece mai repede nu este o iluzie fără fundament, ci o consecință naturală a modului în care funcționează mintea noastră și a vieții pe care o trăim. A înțelege acest lucru ne ajută să nu mai luptăm cu ceasul și să începem să trăim mai prezent.

La final, nu este vorba despre a avea mai mult timp, ci despre a-l simți într-un mod mai deplin.