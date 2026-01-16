Prima pagină » Meteo » Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea de Ziua Îndrăgostiților

Vremea nu dă semne să se îmbuneze, iar iarna pare că pune stăpânire pe România. Urmează patru săptămâni cu termperaturi sub mediile normale, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea de Ziua Îndrăgostiților
Laura Buciu
16 ian. 2026, 07:47, Știrile zilei

19 – 26 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

26 ianuarie – 2 februarie

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

2 – 9 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

9 – 16 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

