Experții dezvăluie secretul romantismului: Nu gesturile grandioase contează

Romantismul nu este la fel pentru toată lumea. Pentru unii oameni înseamnă să se țină de mână sau să deschidă ușa mașinii. Alții apreciază mai mult un mesaj amuzant sau o cafea în pat.

Dovada bunătății în feluri mărunte ajută la susținerea relațiilor pe măsură ce acestea evoluează. Traci Lee, terapeută licențiată în căsătorie și familie în Dallas, citată de Associated Press, explică importanța obiceiurilor sănătoase.

„Cu cât mai devreme stabiliți obiceiuri bune legate de romantism, cu atât mai bine”, a spus Lee.

Romantismul evoluează odată cu relația

La începutul unei relații nu este nevoie de mult pentru a arăta intenții romantice. Asta se schimbă pe măsură ce cuplurile află mai multe unul despre celălalt.

„În funcție de etapa în care vă aflați, romantismul poate însemna lucruri diferite”, a spus Lee. Cuplurile cu responsabilități parentale au mai puțin timp decât în perioada lunii de miere.

Gabrielle Gambrell locuiește în New York cu soțul ei de șapte ani și doi copii. Consideră că romantismul „ar trebui să fie o evoluție” și necesită efort.

Un sfat primit înainte de căsătorie i-a rămas în minte: nu încetați niciodată să vă întâlniți.

„Păstrați romantismul viu prin întâlniri continue”, a spus Gambrell. „Eu și soțul meu avem o seară obligatorie de întâlnire. La fiecare întâlnire plecăm energizați și fericiți”.

Eliminarea presiunii de Ziua Îndrăgostiților

Ziua Îndrăgostiților poartă o povară grea de presiuni sociale, fantezii din filme și așteptări neexprimate. Toate pot fi gestionate cu planificare și comunicare.

„Unii oameni spun: dacă trebuie să-i spun partenerului ce să facă, nu va mai fi romantic”, a spus Lee. „Dar partenerul tău nu este un cititor de gânduri”.

Lee încearcă să spulbere mitul că romantismul poate apărea doar dacă este creat spontan.

Gambrell începe să-i pună soțului întrebări despre planurile lor pentru 14 februarie cu câteva zile înainte. A face presupuneri poate duce la dezamăgiri.

„Iubirea nu este perfectă. Romantismul nu este perfect. Relațiile nu au nimic perfect, dar sunt frumoase”, a spus ea.

Cavalerismul nu este demodat

Clarence Smith IV, profesor de gimnaziu de 29 de ani din Phoenix, folosește gesturi tradiționale de cavalerism. Se poziționează mai aproape de bordură când merge cu iubita pe stradă.

„Romantismul de astăzi implică gesturi mai vizibile – să fie ceva grandios”, a spus Smith. Din experiența sa, unii consideră comportamentul cavaleresc ca fiind demodat.

„Fac mici gesturi de genul acesta și sunt considerate extrem de impresionante. Pentru mine, acestea sunt lucruri de bază”.

Exprimă-ți dragostea tot anul

Experții recomandă stabilirea unor tradiții în jurul sărbătorilor și aniversărilor. Alții spun că crearea de ritualuri pentru weekenduri este la fel de valoroasă.

Lee folosește o analogie populară: dacă te cerți cu partenerul și îți ceri scuze cu trandafiri, ar fi minunat. Dar aducerea unui trandafir în fiecare zi timp de 12 zile comunică consecvență și dedicare.

„Care sunt câteva lucruri mici pe care le poți face pentru a-ți arăta partenerului că ești alături de el?”, întreabă Lee pacienții.

Gambrell spune că oferirea de cadouri este modul ei preferat de a primi și arăta dragoste. O emoționează când soțul ei îi cumpără un bilet de loterie sau un stilou.

„Este faptul că știu că te gândești la mine, că sunt în mintea ta”, a spus ea.

Smith încurajează oamenii să nu se teamă să-și exprime dragostea, indiferent de experiență.

„Nu vă fie teamă să iubiți în felul vostru”, a spus el. „Merită întotdeauna. În final, câștigați”.