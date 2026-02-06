Elton John depune mărturie împotriva editorului Daily Mail: „Nu vorbiți cu presa”-a spus prietenilor

Sir Elton a declarat în fața instanței că a fost vorba de o „incredibilă încălcare a vieții private”, scrie Sky News.

El afirmă că este „absolut corect” ca soțul său, David Furnish, să vorbească în numele său în acest proces. Cei doi fac parte dintre cei șapte reclamanți de renume care au dat în judecată editorul Daily Mail pentru colectarea ilegală de informații.

Cuplul a reclamat 10 articole și cei doi au fost întrebați dacă s-a plâns cuplul de aceste articole la momentul publicării.

„Nu-mi amintesc”, a răspuns Sir Elton. „Nu cred că știam pe deplin ce se întâmplase la momentul respectiv. Când ne-am dat seama de gravitatea situației… am fost revoltați”.

Sir Elton a declarat în fața instanței că nu are telefon mobil, „așa că singura mea modalitate de contact acasă este telefonul fix”. El spune că cutia de joncțiune de la capătul străzii sale a fost spartă, ceea ce a constituit o „incredibilă încălcare a vieții private”.

„Nu știam gravitatea a ceea ce se întâmplase”, a adăugat el. „Când am aflat gravitatea situației, am luat măsuri, pentru că eram revoltați”.

Sir Elton John a declarat în fața instanței că „nu se teme niciodată să lupte” pentru drepturile sale când vine vorba de presa britanică: „Nu luăm măsuri decât dacă suntem destul de siguri că ni s-a făcut o nedreptate”, spune el.

Toate mărturiile sunt importante deoarece unul dintre argumentele principale ale apărării Associated Newspapers Limited este că cei șapte reclamanți din proces au așteptat prea mult înainte de a-și depune plângerea în octombrie 2022 și ar fi putut constata în mod rezonabil că aveau un motiv de plângere înainte de această dată. Cu toate acestea, reclamanții susțin că nu au descoperit că aveau un potențial caz decât în acest moment.

Sir Elton declară în fața instanței că prietenii săi „nu vorbesc cu presa, și de aceea sunt prietenii mei”.

Când a fost interogat de avocatul său, Sir Elton John a fost întrebat despre o serie de analize de sânge, radiografii și tomografii menționate într-un articol din Daily Mail. Avocatul David Sherborne a întreabat dacă starul a autorizat vreodată divulgarea acestor informații de către ziar.

„Nu, niciodată”, a răspuns Sir Elton.

Sherborne a menționat apoi referirea la un „cocktail de injecții”, inclusiv o injecție cu adrenalină, și pune aceeași întrebare.

„Absolut nu”, răspunde Sir Elton.

Mărturia lui Sir Elton John la Înalta Curte s-a încheiat după aproximativ 40 de minute. Cântărețul, care a apărut virtual, a declarat în fața curții că a suferit o „incredibilă încălcare a vieții private” și a spus că cutia de joncțiune de la capătul străzii sale a fost piratată. De asemenea, el a părut iritat de întrebările adresate de Catrin Evans, reprezentanta Associated Newspapers Limited, întrebând-o dacă are vreo întrebare care să ajungă la „esența” afirmației sale.