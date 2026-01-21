Prințul Harry va depune mărturie mai devreme într-un proces de amploare împotriva editorului Daily Mail

Prințul Harry urmează să depună mărturie în instanță mai devreme decât era programat, în cadrul procesului său în desfășurare împotriva editorului Daily Mail, scrie Express.

Anunțul a fost făcut în direct la Good Morning Britain, cu doar câteva ore înainte de reluarea procedurilor la Înalta Curte.

Actualizare neașteptată din sala de judecată, anunțată în direct

Prezentatoarea Ranvir Singh a confirmat că Ducele de Sussex va lua cuvântul în instanță cu o zi mai devreme decât era prevăzut.

Cazul face parte dintr-o acțiune legală mai amplă intentată de Harry și mai multe figuri publice împotriva Associated Newspapers Limited, editorul publicației Daily Mail.

Reclamanții susțin că au fost victimele unor practici ilegale de colectare a informațiilor, inclusiv interceptări telefonice și utilizarea investigatorilor privați, acuzații negate ferm de editor.

Acuzații de intruziune mediatică și suferință personală

Avocatul lui Harry, David Sherborne, a declarat în fața instanței că prințul a îndurat ani de suferință cauzată de relatări intruzive.

Acesta a susținut că articolele publicate între 2001 și 2013 s-au concentrat intens asupra relațiilor private ale lui Harry, înainte de a o cunoaște pe Meghan, Ducesa de Sussex.

Echipa juridică afirmă că această acoperire mediatică a generat paranoia și prejudicii emoționale, făcând parte dintr-o campanie susținută împotriva prințului.

Replica apărării și reacția publicului

Din partea apărării, Antony White KC a respins acuzațiile ca fiind speculative, sugerând că informațiile ar fi putut proveni din cercuri sociale, nu din metode ilegale.

Printre alți reclamanți se numără Elton John și Elizabeth Hurley.

Cazul a stârnit reacții puternice în mediul online, criticii punând sub semnul întrebării continuarea acestor bătălii legale publice și motivațiile Prințului Harry.