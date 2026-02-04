Criza de 7 ani a devenit criza de 3 ani. De ce se destramă căsătoriile atât de repede

Kanupriya, o profesionistă în marketing în vârstă de 32 de ani, s-a căsătorit cu un coleg după o relație de câteva luni, dar în primii doi ani de căsnicie, lucrurile au început să se deterioreze. Cei doi au divorțat, iar Kanupriya își reconstruiește acum viața personală, scrie Times of India.

Rahul, un inginer în vârstă de 35 de ani, a optat pentru o căsătorie aranjată, dar căsătoria lui s-a destrămat imediat ce scânteia inițială a dispărut. În aproximativ trei ani, el și fosta lui soție au decis să pună capăt căsătoriei pe motiv de incompatibilitate.

Dacă vă regăsiți în această situație sau cunoașteți pe cineva a cărui căsnicie s-a destrămat înainte chiar de a ajunge la pragul de 7 ani, nu sunteți singuri. Deși relațiile moderne sunt complexe, se pare că și căsătoriile moderne au devenit de scurtă durată. Atât de mult încât cuplurile par să se despartă imediat ce sentimentul inițial de fluturi în stomac dispare.

Dacă relația ta pare instabilă în jurul anului trei – nu șapte – nu ești ghinionist. Te afli în mijlocul cronologiei accelerate a iubirii moderne. Clasica criză de 7 ani, odată un mit al căsniciei, pare să apară acum mai devreme, lăsând cuplurile epuizate emoțional chiar înainte de a începe să-și construiască o viață împreună.

În lumea noastră din 2026, dominată de aplicații și alimentată de epuizare, ceea ce înainte fierbea la foc mic timp de șapte ani, acum fierbe în trei.

Ce este criza de 7 ani?

Termenul provine din filmul hollywoodian din 1955 „The Seven Year Itch”. În jurul anului șapte, plictiseala se instalează în relații, pe măsură ce pasiunea se răcește și cuplurile încep să se considere ca fiind de la sine înțelese. Pe atunci, psihologii asociau acest fenomen cu biologia – nivelurile ridicate de dopamină din perioada începutului unei relații se transformă în prietenie stabilă. Iar statisticile privind divorțurile atingeau apogeul la 4-7 ani de căsătorie.

Dar acum, problemele apar în al treilea an. Relațiile și căsătoriile de astăzi nu mai sunt construite încet – în schimb, ele par mai degrabă sprinturi care duc rapid la crize.

De ce se întâmplă acest lucru?

Relațiile se aprind la viteza luminii – fără faze de întâlniri prelungite. Intimitatea emoțională apare în prima săptămână; limitele se estompează în a treia lună. Deși acest lucru poate părea palpitant la început, ritmul rapid nu este sustenabil pe termen lung. Această apropiere timpurie epuizează faza de lună de miere a relației chiar înainte de al treilea an.

Conviețuirea înainte de căsătorie adaugă și mai multă tensiune. Un studiu realizat în 2018 de Rosenfeld & Roesler a descoperit că locuitul împreună înainte de căsătorie reduce riscul de divorț doar în primul an, dar îl crește după aceea, cu până la 15-20% șanse mai mari pe termen lung, din cauza șocurilor de adaptare.

Apoi, apare tehnologia, unde telefoanele fură prezența. Un studiu din 2025 al Journal of Digital Social Behavior a constatat că distragerile telefonice sunt principala plângere în consiliere, accelerând deconectarea cuplurilor până în al treilea an.

Adăugați epuizarea și stresul cauzate de muncă, opțiunile nesfârșite ale aplicațiilor de întâlniri, povara financiară și schimbarea rolurilor de gen, care declanșează negocieri de genul „cine va face treburile casnice” – și relațiile se destramă ușor în ziua de azi.

Simptome de care trebuie să țineți cont

Primul semn este deconectarea: tăcerile petrecute unul lângă celălalt te fac să te simți singur. Rutina sufocă – intimitatea de sâmbătă pare banală, discuțiile despre treburile casnice par o datorie. Iritabilitatea crește din cauza unor lucruri mărunte; resentimentele fierb. Și în inima ta, te simți prins în capcană; a fi singur pare din nou excitant.

Cum să remediați situația

Mai întâi, încetiniți ritmul: numiți cu voce tare problema. „Hei, ne lovim de acel zid – este timpul să ne reconectăm”. Vulnerabilitatea o dezarmează. Redescoperiți bucuria de a fi singur – sala de sport, hobby-urile, prietenii – pentru a vă reîncărca bateriile.

Adăugați din nou scânteia în căsnicia voastră întrerupând rutinele și planificând întâlniri spontane. Organizați cine fără telefoane, „borcane ale bucuriei” cu idei nebunești și reconstruiți intimitatea.

Pentru problemele mai profunde, consilierea de cuplu vă poate ajuta să schimbați scenariul. Căutați terapia în mod proactiv și nu doar ca ultimă soluție. Acordați prioritate creșterii voastre împreună, având obiective comune.