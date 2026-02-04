Prima pagină » Tehnologie » Mucurile de țigară, transformate în baterii. Descoperirea cercetătorilor chinezi

Cercetătorii chinezi au descoperit o metodă de a recicla mucurile de țigară și de a le transforma în electrozi pentru baterii.
Andreea Tobias
04 feb. 2026, 16:36, Știrile zilei

Dincolo de problemele de sănătate pe care țigările le generează oamenilor, mucurile de țigară reprezintă o problemă serioasă pentru planetă în ceea ce privește poluarea. Sunt compuse în mare parte din acetat de celuloză, scrie El Economista.

Acest material face ca microplasticele din care sunt compuse să dureze ani de zile pentru a se dezintegra. Eliberează nicotină, metale grele și alți compuși în mediu, potrivit rapoartelor Organizației Mondiale a Sănătății. Milioane de oameni fumează în întreaga lume. Mucurile de țigară sunt unul dintre cele mai mari deșeuri existente, în ciuda dimensiunilor lor mici.

Procesul în două etape

Un grup de cercetători chinezi de la Universitatea din Henan a descoperit că ar putea recicla mucurile de țigară pentru a le transforma într-un material avansat capabil să stocheze energie și să devină o baterie. Ideea constă în transformarea acestor deșeuri în electrozi. Cercetătorii profită de compoziția celulozică a mucurilor de țigară și de abundența acestora ca deșeuri.

Transformarea are două etape tehnice. Prima constă în introducerea deșeurilor într-o „oală sub presiune” pentru a le transforma într-un fel de cărbune solid făcut din apă numit hidrocarbon. Odată făcut acest lucru, hidrocarburile sunt amestecate cu KOH (hidroxid de potasiu) și introduse într-un cuptor la temperaturi ridicate, dar fără oxigen, pentru a genera pori microscopici.

Din această conversie se obține un component care poate fi utilizat pentru un transfer eficient de sarcină, precum supercondensatoarele. Acest lucru permite utilizarea lor ca un complement strategic pentru bateriile convenționale, în special în medii cu vârfuri de cerere de energie și stabilizarea rețelelor electrice.

Provocarea este acum de a demonstra viabilitatea proiectului în afara laboratorului. Va fi nevoie să fie testat la o scară mult mai mare pentru a demonstra eficiența și capacitatea sa.

