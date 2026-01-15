În 2016 a început să colecționeze baterii de laptopuri: astăzi își alimentează întreaga casă fără să plătească un ban

Cu puțină ingeniozitate, acest om a eliminat dependența casei sale de rețeaua electrică, scrie El Economista.

Casele moderne sunt din ce în ce mai dependente de sursele de energie. Asta pentru că sunt pline de aparate și dispozitive care au devenit esențiale în viața de zi cu zi. Una dintre implicațiile cele mai clare este că facturile la energie electrică au crescut semnificativ în ultimii ani.

Peste 1.000 de baterii reciclate pentru alimentarea casei

Glubux și-a echipat casa cu peste 1.000 de baterii reciclate de la laptopuri. Acestea funcționează ca acumulatori de energie pentru panourile sale solare. Totul a început într-un mod mai simplu, dintr-un șopron lipit de casa sa, unde a instalat un set de panouri fotovoltaice și o baterie.

Văzând că acest sistem era eficient, a început să adune baterii uzate aruncate, pentru a îmbunătăți capacitatea de stocare. A depășit deja 1.000 de baterii care sunt acum conectate la 24 de panouri solare instalate pe acoperișul casei sale.

Sistemul său, botezat Glubux’s Powerball, satisface cererea de energie electrică a întregii sale case.

Aproape 5.000 de euro economisiți în opt ani

În ceea ce privește economiile, calculele arată că, în acești opt ani, Glubux a economisit aproape 5.000 de euro din facturile de energie electrică. Cheltuiala anuală pentru factura de energie electrică a unei gospodării medii din Spania este de puțin peste 600 de euro. Prin utilizarea bateriilor uzate ca acumulatori de energie, a redus și cheltuielile în acest sens.

Instrucțiuni publice pentru replicarea sistemului

Deși nu este ușor să se reproducă acest sistem sau, în funcție de locul în care locuiește cineva, să se instaleze o astfel de configurație, Glubux a împărtășit instrucțiunile pe forumul propriu, astfel încât alții să poată reproduce sistemul.

În ultimii ani, utilizatorul a împărtășit sfaturi și a răspuns la întrebările altor persoane interesate să își alimenteze casele cu energie solară și baterii reciclate, eliminând dependența de rețeaua electrică tradițională.