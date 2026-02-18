Prima pagină » Social » O adolescentă de 16 ani, găsită inconștientă în Sectorul 6

O adolescentă de 16 ani, găsită inconștientă în Sectorul 6

O tânără de 16 ani a fost găsită inconștientă pe o stradă din Sectorul 6, după ce firele de înaltă tensiune s-au rupt, din cauza unui copac căzut. Un trecător a sunat la 112.
Sursă foto: Poliția Română. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
18 feb. 2026, 20:32, Social

„Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale”, informează Poliția Capitalei.

Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor. Ea a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare.

La fața locului au intervenit și pompierii pentru a îndepărta copacul căzut peste firele de înaltă tensiune care au căzut la sol.

Potrivit autorităților, zona a fost delimitată și securizată de polițiști, prin instituirea unui perimetru de siguranță și restricționarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate.

Familia minorei a fost informată cu privire la situația fetei.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, informează Poliția Capitalei.

