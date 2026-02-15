Polițiștii din Sectorul 6 au salvat un bărbat dintr-un apartament cuprins de flăcări

Potrivit poliției, la ora 21:05, Secția 21 a fost sesizată prin apel 112 despre izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 3, existând suspiciunea că o persoană se află în interior.

Ajunși la fața locului, polițiștii au auzit strigăte de ajutor și au forțat ușa apartamentului, salvând un bărbat de 55 de ani căzut în hol. Victima a fost predată echipajelor medicale în stare de conștiență și ulterior transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a intervenit cu autospeciale pentru stingerea incendiului, care nu s-a propagat la celelalte apartamente de la etajele 3 și 4. Nu au fost identificate alte victime.

Secția 21 Poliție continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Polițiștii au subliniat că intervenția rapidă a fost esențială pentru salvarea vieții victimei.