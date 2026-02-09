Prima pagină » Social » Alarmă în Cluj. O cisternă care transporta poliol a luat foc, traficul pe DN1 este restricționat

Alarmă în Cluj. O cisternă care transporta poliol a luat foc, traficul pe DN1 este restricționat

O cisternă care transporta poliol a luat foc pe DN1 în județul Cluj. Traficul pe șosea este restricționat.
Petru Mazilu
09 feb. 2026, 15:41, Social

Incendiul s-a produs luni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că „pe DN 1 Cluj-Napoca – Oradea, la kilometrul 523, în zona localității Șaula, județul Cluj, a izbucnit un incendiu la nivelul unei autocisterne încărcată cu poliol (alcool polihidroxilic)”.

Incendiul a fost lichidat rapid și nu sunt persoane rănite, transmit autoritățile.

Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers spre Oradea, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează că situația va reveni la normal pe parcursul după amiezii.

