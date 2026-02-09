Prima pagină » Politic » Revolta primarilor: „N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu domnul Băsescu, rău, rău, cel mai rău”

Primarii sunt nemulțumiți de reforma anunțată de Guvern și de faptul că nu au fonduri pentru funcționare deoarece bugetul nu a fost adoptat. „N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu domnul Băsescu, rău, rău, cel mai rău”, spune un primar.
Petru Mazilu
09 feb. 2026, 15:27, Politic

Primarii sunt nemulțumiți de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan. Ei susțin că astfel de vremuri grele nu au mai fost în ultimii 30 de ani. De asemenea, unii dintre ei au nemulțumiri legate de salariile aleșilor. Un salariu de 6.000 de lei pe lună pentru un primar mi se pare o mare jignire, a spus primarul comunei Albota, Ion Dumitru, la Antena 3 CNN.

„Am 30 de ani de primărie, opt mandate. N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu domnul Băsescu. Rău, rău, cel mai rău. Dar ce se întâmplă acum e ceva de groază. Ba nu ne mai dă cotele din sumele defalcate. Un primar cu 5000 de locuitori, să ai 6.000 lei pe lună mi se pare o mare jignire. Noi nu ieșim să facem grevă”, a declarat primarul.

Sute de primari vor fi față în față cu premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea va avea loc în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor. Aceasta se va desfășura la Palatul Parlamentului din București.

Primarii amenință cu proteste, iar marți în peste 1.300 de comune salariații primăriilor vor organiza o grevă de avertisment.

