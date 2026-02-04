Kelemen, întrebat dacă rezistă Guvernul în această formulă până la rotativă: Depinde

Întrebat, la Europa FM, dacă va rezista Guvernul în formula actuală până la rotativă, Kelemen Hunor a răspuns: „Depinde de deciziile care vor fi luate, fiindcă e un an greu și presiunea socială va fi foarte mare. Și dacă va reuși să gestioneze situația din societatea românească acceptabilă, atunci da”.

„Eu sper că da, fiindcă, într-adevăr, alternativă, în acest moment, la această guvernare, la această coaliție, nu există. Dacă ar fi existat, să știți că s-ar fi pus în aplicare o altă formulă de guvernare”, a adăugat liderul UDMR. Pensiile speciale Despre pensiile speciale, Kelemen a declarat că nu vede probleme de constituționalitate în lege și speră ca Curtea Constituțională să dea o decizie favorabilă pe 11 februarie. El susține că este vorba de egalitate în fața legii, toți cetățenii pensionându-se după 35 de ani de muncă.

Referitor la decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților, Kelemen Hunor a spus: „Discutând cu foarte mulți juriști, constituționaliști, foști judecători la Curte, ei, aproape în unanimitate, spun că nu există probleme de constituționalitate, fiindcă despre ce vorbește acest proiect? Că toți cetățenii sunt egali în fața legii, fiecare se pensionează după 35 de ani de muncă și la 65 de ani. Aici nu putem vorbi de neconstituționalitate”.

15 ani de tranziție

Liderul UDMR a precizat că legea lasă o perioadă de tranziție de 15 ani. „Nu e o chestie de neconstituționalitate. Și spune că quantumul pensiei nu poate depăși și 70% din venitul net. Și asta înseamnă că oricum e mai mult decât pentru dumneavoastră sau pentru mine, care e undeva 60-62% maxim. Care ar fi aici problema de neconstituționalitate?”, a întrebat Kelemen Hunor.

„Din punctul meu de vedere, nu există o problemă de neconstituționalitate, dar trebuie să așteptăm decizia Curții. Eu sper că pe 11 februarie, este termenul, dacă nu mă înșel, vom avea o decizie. Eu aștept să fie o decizie în sensul că legea nu are probleme de neconstituționalitate”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat ce se întâmplă dacă decizia nu va fi favorabilă, Kelemen Hunor a răspuns: „E un test fierbinte pentru Curtea Constituțională, fiindcă această guvernare a fost extrem de corectă și extrem de hotărâtă să meargă spre a arăta societății și nu numai de a arăta, dar a pune și în aplicare o guvernare mai justă, o justiție socială. Egalitate în fața legii”.

Când i s-a cerut să precizeze dacă o decizie nefavorabilă ar putea duce la căderea Guvernului, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu, din punctul meu de vedere, nu”.