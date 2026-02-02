Prima pagină » Politic » Ministrul Dezvoltării: Era bine ca pachetul de administrație să fie deja în vigoare

Ministrul Dezvoltării: Era bine ca pachetul de administrație să fie deja în vigoare

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a afirmat, luni, că pachetul de administrație ar fi trebuit să fie deja implementat, însă acesta va fi promovat doar împreună cu măsurile de relansare economică.
Alexandra-Valentina Dumitru
02 feb. 2026, 17:47, Politic

Cseke Attila a subliniat că întârzierea reformei nu aparține ministerului Dezvoltării și că așteaptă definitivarea pachetelor propuse de partenerii de coaliție.

„Noi, la Ministerul Dezvoltării, suntem pregătiți cu pachetul de administrație de o vreme. Încoace nu mai avem prea multe dezbateri pe acest pachet. Sigur, idei pot fi, dar pachetul în mare este închis. Putem să-l promovăm în circuitul de avizare. Oricum, trebuie să se definitiveze pachetul pe relansare economică și atunci putem pe amândouă să le promovăm”, a explicat ministrul, la Antena 3 CNN.

Referitor la pachetul de solidaritate pentru persoanele vulnerabile, pus recent pe masă de PSD, Cseke Attila a arătat că UDMR este deschis la discuții, dar condiționează totul de resursele bugetare.

„Trebuie văzut ce spațiu financiar disponibil avem pe legea bugetului de stat (…). Sunt măsuri acolo pe care, privind punctual, UDMR le poate susține. Dar aici trebuie să vedem și celelalte aspecte și, în primul rând, trebuie văzut, trebuie discutat în coaliție”, a declarat acesta.

Ministrul a respins acuzațiile de tergiversare și a punctat că responsabilitatea este colectivă la nivelul guvernării.

„Eu cred că poziționările de acest gen, în care unii își aruncă vorbe celorlalți, nu ajută nici coaliția și nici guvernarea. Oamenii rămân doar cu impresia certurilor, iar eu cred că important este să găsim punctele de legătură. Ceea ce pot să vă spun legat de pachetul de administrație este că eu consider că era bine ca acesta să fie deja în vigoare. Către societate, către cetățeni, pentru că reducerea cheltuielilor statului trebuie să se întâmple. Din acest punct de vedere, ar fi foarte bine ca acest pachet să se definitiveze și să putem să-l implementăm, deoarece are un impact important asupra reducerii cheltuielilor statului și trebuie să facem acest lucru”.

