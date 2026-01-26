Prima pagină » Politic » Grindeanu: Dacă se dorește coaliție și cu PSD, pachetul de relansare economică trebuie adoptat odată cu cel pe administrație

Grindeanu: Dacă se dorește coaliție și cu PSD, pachetul de relansare economică trebuie adoptat odată cu cel pe administrație

Președintele PSD Sorin Grindeanu nu este de acord cu „decuplarea” de la adoptare a celor două pachete, cel de relansare economică și cel de reformă în administrație.
Cosmin Pirv
Cosmin Pirv
26 ian. 2026, 21:28, Politic

„Eu cred că lucrurile au fost bine înțelese. Amândouă pachetele trebuie să fie în același timp aprobate. Eu nu înțeleg această încăpățânare de a arăta până la urmă ce? Pachetul de relansare economică nu e pentru PSD. Este pentru economia României”, a spus luni seara, la România TV, Sorin Grindeanu.

El susține că reducerele de deficit în mod corect se fac și prin creștere economică.

„Azi dimineață la ora 8, știu că s-au discutat iarăși măsurile, în general și celelalte partide au fost de acord cu propunerile noastre, sunt optimist, dar sunt foarte atent, fiindcă nu vreau decuplarea acestor pachete. (…) Dacă se dorește a fi această coaliție și cu PSD, acest pachet de relansare economică trebuie să fie adoptat odată cu pachetul pe administrație. Nu există alt scenariu. Și lumea a fost de acord”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat despre vocile care cer demiterea premierului, Sorin Grindeanu a spus: „Știți că sunt un om mai așezat și nu adeptul acestor ieșiri să zicem mai abrupte, dar eu nu m-aș uita la colegii mei. Hai să ne uităm la ce înseamnă și ce spun liberalii. Pentru că văd în ultima săptămână cel puțin mulți liberali care au ieșit să conteste. Nu, că nu contestă persoana domnului Borojan, ci măsurile, și sunt din ce în ce mai mulți. Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate, de dat oamenii afară, de pus taxe și impozite, de austeritate pe scurt, au mai rămas o parte dintre useriști, că liberalii nu sunt, și acel cor de lăudători dintr-o zonă neregimentată politic, mai mult pe o zonă de ONG”, a mai spus Grindeanu.

În ceea ce privește măsurile luate până acum de Guvern, Grindeanu a spus că „președintele pare că avea dreptate când a susținut că nu e nevoie să creștem TVA-ul”.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat în cadrul unei ședințe organizate luni pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică. PNL arată într-un comunicat că susține ferm adoptarea acestui pachet și a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor.

În cadrul ședinței, premierul și-a informat colegii că, în zilele următoare, Coaliția va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică.

